“거실이 갤러리로”…삼성전자, 아트 스토어에 ‘SFMOMA 컬렉션’ 공개

삼성 아트 스토어에서 샌프란시스코 현대미술관(SFMOMA) 컬렉션 공개 (1) 0 /삼성전자

삼성전자가 아트 구독 서비스 '삼성 아트 스토어'에 20세기 현대 미술 거장의 작품을 담은 'SFMOMA(샌프란시스코 현대미술관) 컬렉션'을 공개했다.17일 삼성전자에 따르면 SFMOMA는 미국 서부 최초의 현대 미술관으로 20세기 회화와 조각, 사진 작품을 다수 소장하고 있다. 이번 파트너십을 통해 공개된 SFMOMA 컬렉션은 앙리 마티스, 잭슨 폴록, 프리다 칼로, 피에트 몬드리안 등 20세기 현대 미술 거장들의 작품 34점으로 구성됐다. 미국 팝아트 거장 로버트 라우센버그와 웨인 티보의 작품도 삼성 아트 스토어에서 만나볼 수 있다.삼성 아트 스토어는 현재 전 세계 115개국 이상에서 서비스 중이다. 메트로폴리탄 미술관, 뉴욕 현대미술관(MoMA), 오르세 미술관, 아트 바젤 등 주요 기관과의 협업을 통해 800명 이상의 작가들의 5000점 이상의 작품을 제공한다.삼성전자는 다양한 TV 라인업과 삼성 아트 스토어를 통해 예술과 기술의 융합을 주도하며, 거실을 예술 작품으로 가득한 갤러리로 바꿔 나가고 있다. 예술 작품 감상에 특화된 '더 프레임 프로', '더 프레임' TV 뿐만 아니라 마이크로 RGB, OLED, 네오 QLED 및 일부 QLED TV 시리즈까지 확대하고 있다.특히 더 프레임 프로와 더 프레임 등 삼성 아트 TV는 작품 고유의 색감과 섬세한 질감을 충실히 재현해 갤러리에서 직접 실물 작품을 보는 듯한 경험을 제공한다. 글로벌 색상 전문 브랜드 '팬톤'으로부터 '아트풀 컬러 인증'을 받아 원작의 미묘한 색채 변화까지 정교하게 표현하며, 빛 반사를 줄여주는 '매트 디스플레이'도 적용돼 실제 캔버스의 질감을 극대화한다. 사용자 취향에 맞춰 색상과 디자인을 선택할 수 있는 맞춤형 베젤과 벽면에 밀착돼 선을 숨긴 '슬림 핏 월마운트'도 특징이다.안희영 삼성전자 영상디스플레이사업부 상무는 "전세계 거실에서 세계적인 미술 작품을 편안하게 감상할 수 있도록 세계적인 기관들과의 협업을 지속 강화할 것"이라고 말했다.