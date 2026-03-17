닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경기

잘나가는 군포지역 스타트업…지난해 24개 기업 106억원 매출 달성

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010004883

글자크기

닫기

군포 장이준 기자

승인 : 2026. 03. 17. 13:58

군포산업진흥원, 기업 창업 생태계 토대 구축
clip20260317095526
군포산업진흥원 전경. /군포시
경기 군포산업진흥원 내 창업보육센터 입주 기업들이 지난해 106억원의 매출을 달성하는 등 지역 창업 생태계에 활력을 불어넣고 있다.

17일 군포산업진흥원 창업보육센터에 따르면 지난해 24개 입주기업들은 매출 106억원, 신규 고용창출 23명, 투자유치 15억원, 지식재산권 11건 확보 등 다양한 성과를 기록했다.

특히 일부 기업은 글로벌 시장 진출과 투자유치 등 두드러진 성과를 거두며 창업보육센터의 대표 성공 사례로 주목받고 있다. 지난해 창업보육센터에 입주한 솔라스틱은 현대자동차 사내벤처에서 분사한 스타트업으로 차량용 태양광 모듈 기술을 바탕으로 글로벌 시장에서 주목받고 있다. 최근 세계 최대 ICT 전시회인 CES 2026에서 혁신상을 수상하며 기술 경쟁력을 인정받았고, 다수의 벤처캐피털로부터 투자 유치에도 성공하며 빠른 성장세를 보이고 있다.

또한 창업보육센터 졸업기업인 이너부스는 캐릭터 IP 라이선싱 플랫폼을 운영하는 기업으로 쿠팡·당근마켓 등 국내 유망기업에 투자한 미국 벤처캐피털 스트롱벤처스로부터 투자를 유치하며 글로벌 사업 확장의 기반을 마련했다.

창업보육센터는 입주기업 성장 지원을 위해 사무공간 제공을 비롯해 사업화 지원, 전문가 멘토링, 투자유치 역량 강화 프로그램, 네트워킹 및 판로지원 등 다양한 창업지원 프로그램을 운영하고 있다.

유병직 군포산업진흥원장은 "앞으로도 유망 창업기업들이 안정적으로 성장하고 경쟁력을 확보할 수 있도록 체계적인 지원을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.
장이준 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

與, 검찰 ‘수사·기소 분리’ 최종 합의…“수사개입 다리 끊었다”

호르무즈 ‘충성 시험’ 논란…트럼프 파병 압박에 동맹국들 “우리 전쟁 아니다”

젠슨 황의 찬사와 삼성의 응답…루빈 시대 여는 전방위 AI 반도체 동맹

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

“러시아 자금 수혈 받은 北”...전장 판도 바꾼다

지금 뜨는 뉴스

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수

“홋카이도 여행 예약했는데 어떡해”…난리 난 까닭