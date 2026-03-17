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李대통령 “부동산 세금, 핵폭탄 같은 최후의 수단…필요하면 써야”

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홍선미 기자

승인 : 2026. 03. 17. 11:01

이재명 대통령, 국무회의 주재
이재명 대통령이 17일 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 구윤철 부총리 겸 재정경제부 장관과 대화하고 있다. /연합뉴스
이재명 대통령은 17일 "세금은 전쟁으로 치면 핵폭탄 같은 것"이라며 "함부로 쓰면 안 되는데 그럼에도 불구하고 최후의 수단으로 써서라도 해야 하면 써야 하는 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 이날 오전 정부세종청사에서 열린 국무회의에서 "대한민국 부동산은 투기, 투자의 대상이 돼버렸는데 가장 크게 영향을 미친 게 금융"이라며 이같이 말했다.

이 대통령은 "남의 돈을 빌려서 (집을) 사서 자산 증식을 한다는 게 유행이 되다 보니 그걸 안 하는 국민은 손해 보는 느낌이 들게 생겼다"고 진단했다.

이어 "세금은 최대한 마지막 수단"이라며 "반드시 이걸(부동산) 어떻게든 잡아야 한다"고 거듭 말했다.
홍선미 기자

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