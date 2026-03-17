양자컴퓨터 뜨자 ‘인듐’ 부상…고려아연, 글로벌 공급망 핵심으로

국내 유일 '인듐' 생산…99.999% 고순도

최윤범 회장 취임 후 인듐 생산량 연간 90~100톤 수준

미국 최대 인듐 수입국…핵심 파트너 역할 수행

고려아연 0 고려아연이 국내에서 유일하게 생산하는 '인듐'이 양자컴퓨터 산업 확산과 함께 핵심 소재로 주목 받고 있다. /고려아연

고려아연이 국내에서 유일하게 생산하는 전량광물 '인듐'이 양자컴퓨터 산업 확산과 맞물려 핵심 소재로 주목 받고 있다. 차세대 기술 패권 경쟁이 치열한 가운데 안정적인 인듐 공급 능력을 확보한 고려아연의 전략적 위상도 높아지는 모습이다.17일 업계에 따르면 양자컴퓨터는 양자역학의 고유 특성인 중첩과 얽힘을 활용해 기존 컴퓨터보다 훨씬 빠른 속도로 복잡한 연산을 수행하는 차세대 기술로 꼽힌다. 최근 산업 흐름도 기초 연구 단계에서 하드웨어·소프트웨어·서비스 등 상용기술 중심으로 빠르게 전환 중이다.이 과정에서 핵심 소재인 인듐의 중요성도 함께 부각되고 있다. 학계에 따르면 양자컴퓨터의 두뇌 역할을 하는 QPU(양자처리장치) 칩셋의 커넥터를 만드는 데 인듐이 필수적이며, 인화인듐(InP)은 포토닉 집적회로(PIC) 제작에 필요한 주요 재료로 거론된다. 양자컴퓨터의 성능 고도화와 상용화가 진전될수록 인듐 수요가 늘어날 가능성이 크다는 분석이다.미국은 국가적 차원에서 양자컴퓨터 기술을 고도화하는 데 주력하고 있다. 2018년 '국가 양자 이니셔티브 법안(National Quantum Initiative Act)'을 제정한 데 이어 2025년 11월에는 에너지부(DOE)가 약 6억2500만 달러 규모의 예산을 국가양자정보과학연구센터(NQISRC)에 지원하기로 했다. 첨단 기술 경쟁이 심화되면서 핵심 소재 확보 역시 경제안보 차원의 과제로 떠오르고 있는 것이다.특히 인듐은 양자컴퓨터 산업 외에도 디스플레이, 터치스크린, 박막 태양전지 시스템, 첨단 반도체 등에 폭넓게 활용된다. 이에 따라 글로벌 공급망 안정성 확보가 중요해지는 가운데 국내 유일 인듐 생산 기업인 고려아연의 역할도 주목 받고 있다.고려아연은 아연·연·동 통합 공정을 기반으로 희소금속을 농축·회수하는 기술을 통해 99.999% 고순도 인듐을 생산하고 있다. 해당 기술은 순도와 생산 효율성, 친환경성 측면에서 경쟁력을 인정받고 있으며 산업통상부에 국가핵심기술 지정도 신청한 상태다.특히 최윤범 회장 취임 후 전략광물 생산량 증대를 위한 기술 개발과 회수율 증대 등에 주력하면서 연평균 90~100톤 수준으로 인듐 생산량을 끌어올렸으며 2025년 기준으로는 연간 97톤을 생산했다.글로벌 공급망 측면에서도 고려아연의 영향력은 상당하다. 미국 지질조사국(USGS)에 따르면 한국은 2020년부터 2023년까지 대미 인듐 수출국 1위로, 같은 기간 미국 인듐 수입량의 29%를 책임진 것으로 집계됐다. 국내에서 인듐을 생산하는 유일한 기업이 고려아연이라는 점을 감안하면 사실상 고려아연이 미국 첨단산업 공급망을 뒷받침하는 핵심 파트너 역할을 수행하고 있는 셈이다.최근 인듐 가격이 급등 역시 이러한 흐름을 반영한다. 원자재 시장조사업체 패스트마켓 MB에 따르면 2026년 3월 인듐 평균 가격은 kg당 725달러로, 1년 전(392달러) 대비 약 85% 상승했다. 올해 2월에는 로테르담 시장 가격이 10년 만에 최고치를 기록한 것으로 알려졌다.고려아연 관계자는 "인듐은 디스플레이, 반도체 뿐만 아니라 최근 양자컴퓨터 산업에서도 전략적 중요성이 부각되고 있는 핵심광물"이라며 "국내 유일 인듐 생산기업인 고려아연은 세계 최고 수준의 희소금속 회수기술과 52년간 축적한 제련 역량을 바탕으로 글로벌 첨단산업 공급망 안정화,대한민국 경제안보 수호에 기여하는 국가기간산업 역할과 책임을 다할 것"이라고 밝혔다.