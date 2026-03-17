[포토] ‘청년이 지키는 국민의힘’

장동혁 국민의힘 대표(맨 앞줄 가운데)와 송언석 원내대표(오른쪽), 우재준 청년최고위원을 비롯한 참석자들이 17일 국회 의원회관에서 '청년이 지키는 국민의힘'이란 주제로 열린 중앙청년위원회·중앙대학생위원회·전국청년지방의원협의회 합동발대식에서 구호를 외치고 있다.