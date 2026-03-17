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[포토] 정청래 ‘공소청·중수청법 통과 뒤 봉하마을 찾을 것’

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 17. 14:46

정청래 더불어민주당 대표가 17일 국회에서 열린 의원총회에서 모두발언을 하고 있다.
이병화 기자

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