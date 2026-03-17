“중동사태 때문에 힘드시죠?”…안양산업진흥원, 기업애로 상담창구 개설

유관 기관자료 통해 피해 현황 종합 분석…실질적 지원 위한 적극 대응

안양산업진흥원 0 안양산업진흥원 관계자들이 17일 미국과 이란 간 전쟁으로 인해 경영 애로를 겪고 있는 관내 기업을 지원하기 위해 개설한 '중동사태 대응 기업애로 상담창구' 현판 앞에서 포즈를 취하고 있다. /안양산업진흥원

안양산업진흥원이 중동사태로 어려움을 겪고 있는 관내 기업 돕기에 나선다.진흥원은 '중동사태 대응 기업애로 상담창구'를 개설해 중동지역 분쟁 심화로 인한 유가 및 물가 변동, 수출입 물류 차질 등 대외경제 불확실성 확대에 대응한다고 17일 밝혔다.이날 진흥원 본원 2층에 설치된 상담창구는 중동 지역 정세 변화에 따른 관내 수출입 기업 피해를 최소화하고 기업 경영 안정화를 지원하기 위한 선제적 대응 차원에서 마련됐다.상담창구에서는 관내 수출입 기업 피해를 실시간으로 모니터링하고 기업 애로사항을 신속히 파악해 맞춤형 지원을 제공한다. 또 중동 수출기업을 대상으로 전화 및 문자 발송 피해조사를 실시하고 유관 기관자료 등을 활용해 피해 현황을 종합적으로 분석할 예정이다.이날 창구 설치 후 가장 먼저 상담을 받은 한 기업 관계자는 "중동발 위기로 인해 대기업 해외공장에서 주문하기로 한 40억원 상당의 제품 발주가 무기한 연기되는 등 막대한 간접 피해가 예상돼 이곳을 찾았다"며 자금 지원 등에 대한 맞춤형 컨설팅을 요청했다.조광희 진흥원장은 "중동사태가 장기화될 경우 관내 기업의 수출 및 경영 환경에 중대한 영향을 미칠 수 있는 만큼 피해 최소화를 위한 선제 대응이 중요하다"며 "기업 현장의 애로사항을 신속히 파악하고 실질적인 지원이 이뤄질 수 있도록 적극 대응하겠다"고 말했다.