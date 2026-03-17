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경북농기원, 복숭아 ‘금빛반도’·‘향기 풍부 만향’ 품종보호 출원

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문봉현 기자

승인 : 2026. 03. 17. 16:08

④금빛반도 (2)
복숭아 '금빛반도' / 경북도
경북도농업기술원이 국내 육성한 납작복숭아 2호 '금빛반도'와 가을복숭아 '만향'에 대해 국립종자원에 품종보호 출원을 했다고 17일 밝혔다.

'금빛반도'는 2016년부터 반도형(넓은 편원형) 품종 육성에 주력해 온 결과물로 지난해 국내 최초로 육성한 납작복숭아 '새빛반도'의 뒤를 잇는 두 번째 품종이다.

성숙기가 8월 하순에서 9월 상순(청도 기준)의 만생종으로 과실 무게는 173g 내외의 소과다. 당도는 15도로 높고, 산도는 0.6%로 새콤달콤한 것이 특징이다. 경도가 높아 쉽게 무르는 납작복숭아의 단점을 보완해 상품성 유지에 큰 강점을 지닌다.

'만향'은 '서미골드'와 '찌요마루'를 인공교배해 20년 이상의 육성 과정을 거쳐 개발한 품종으로 9월 상순(청도 기준)에도 수확할 수 있는 가을 복숭아다.

평균 358g로 묵직하고 14.3도의 높은 당도와 0.27%의 낮은 산도로 달콤한 맛이 특유의 진한 향기가 매력적인 황육계 품종이다.

농기원은 이번 출원한 신품종이 국립종자원의 2년간 재배심사를 거쳐 품종보호등록이 완료되면, 통상실시권을 이전해 2029년께부터 본격적으로 농가에 보급할 계획이다.

청도복숭아연구소는 현재까지 총 20품종(품종보호등록 14, 품종보호출원 6개)을 육성했으며 이 가운데 '홍백' 등 13개 품종은 전국 복숭아 재배면적의 6.4%에 보급돼 농가 소득 증대에 기여하고 있다.

조영숙 경북도농업기술원장은 " "국내 육성 2호 납작복숭아인'금빛반도'의 신속한 현장 정착을 지원해 농가 소득의 안정적인 구조를 마련하겠다"라며, 우수한 품종을 지속적으로 선보여 경북 복숭아의 경쟁력을 높여나가겠다"고 말했다.



문봉현 기자

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