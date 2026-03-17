닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 종교

여의도순복음교회, 청년 인재 육성 지원금 전달식 개최

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260317010005141

글자크기

닫기

황의중 기자

승인 : 2026. 03. 17. 16:35

충남 바람개비 서포터즈 측에 장학금 전달
clip20260317162302
여의도순복음교회는 지난 15일 청년 인재 육성 지원금 전달식를 열고 장학금을 전달했다. 박정재 청년(이 목사 왼쪽)과 기념촬영하는 이영훈 목사(가운데)./제공=여의도순복음교회
여의도순복음교회가 사회적 약자를 위한 복지사업의 일환으로 자립준비청년의 꿈을 응원하는 인재 육성 지원에 나섰다.

여의도순복음교회는 지난 15일 청년 인재 육성 지원금 전달식을 열고 충남 바람개비 서포터즈 박정재 회장에게 장학금을 전달했다고 17일 밝혔다. 바람개비 서포터즈는 아동복지시설 등에서 보호 종료 후 홀로서기를 준비하는 청년들이 서로를 돕는 자립준비청년 멘토 그룹이다.

이영훈 목사는 전달식 최근 중앙대학교 대학원에 진학한 박정재 청년에게 1학기 등록금 630만원 전액을 장학금으로 지원했다. 또 현장에서 자립준비청년들을 돕고 있는 시설 종사자들을 위해 격려금 200만원을 함께 전달하며 감사의 뜻을 표했다.

이 목사는 "어려운 환경 속에서도 학업에 정진하며 다른 청년들에게 귀감이 된 박정재 청년의 열정을 응원한다"며 "앞으로 우리 사회와 국가를 위해 큰 역할을 수행하는 훌륭한 인재로 성장해주길 바란다"고 당부했다.

여의도순복음교회는 지난 1월 충남아동자립지원전담기관, (재)행복한대한민국과 자립준비청년의 건강한 홀로서기를 돕기 위한 업무협약(MOU)을 체결한 바 있다. 여의도순복음교회는 이번 장학금 전달을 시작으로, 향후 다양한 연계 활동을 통해 청년들이 사회의 일원으로 온전히 자리 잡을 수 있도록 지속적인 지원을 이어갈 방침이다.

황의중 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

美 상무부 ‘AI 수출 1호’ 꿰찬 신세계… 정용진 글로벌 네트워크가 만든 ‘AI 빅딜’

호르무즈 ‘충성 시험’ 논란…트럼프 파병 압박에 동맹국들 “우리 전쟁 아니다”

젠슨 황의 찬사와 삼성의 응답…루빈 시대 여는 전방위 AI 반도체 동맹

與, 검찰 ‘수사·기소 분리’ 최종 합의…“수사개입 다리 끊었다”

“러시아 자금 수혈 받은 北”...전장 판도 바꾼다

부상설·사망설 속 권력 암투…모즈타바 하메네이 이란 이슬람 정권 체제 흔들

李대통령 “검찰개혁 당정안, 10번이라도 수정 가능…과잉 개혁 안돼”

지금 뜨는 뉴스

서해 노을 보며 일한다…변산반도 워케이션 눈길

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까

AI가 ‘다음 직업’ 알려준다…경력도 네비게이션 시대

[타보니] 더 고급스럽고, 더 레인지로버답다…럭셔리 SUV의 정수