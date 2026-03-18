닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
문화·연예 출판·문화

“자유롭게 사고하라”…오르간 경계를 허무는 카메론 카펜터

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260318010005206

글자크기

닫기

전혜원 기자

승인 : 2026. 03. 18. 10:52

10년 만에 돌아온 혁신의 오르가니스트...내달 7일 롯데콘서트홀 무대에
바흐와 무소륵스키 연주로 '강렬한 대비' 선사
Cameron Carpenter
오르가니스트 카메론 카펜터. /롯데문화재단
미국의 세계적인 오르가니스트 카메론 카펜터가 10년 만에 한국 무대에 오른다. 다음 달 7일 서울 송파구 롯데콘서트홀에서 열리는 '2026 오르간 시리즈'의 포문을 여는 이번 공연은, 전통과 파격을 오가는 그의 음악 세계를 다시 확인할 기회가 될 전망이다.

카펜터는 오르간이라는 악기를 둘러싼 고정관념에서 한 발 비켜서 있다. 유럽의 성당 파이프오르간이 아닌, 영화관의 극장용 오르간에 매료돼 음악을 시작한 그는 아시아투데이와의 서면 인터뷰를 통해 "콘솔(건반과 여러 장치를 조작하는 오르간 연주석)의 정교한 컨트롤 시스템과 다채로운 스톱(소리의 음색과 효과를 바꾸는 장치)이 만들어내는 방대한 음악적 가능성에 끌렸다"고 밝혔다. 이른바 '연주 장치' 자체가 하나의 창작 도구로 다가왔다는 설명이다.

그의 음악관 역시 기존의 틀을 거부하는 데서 출발한다. 카펜터는 "자유롭게 사고하는 접근법이 더욱 지속 가능하다"며 "낯선 음악학적 기준에 맞추려 애쓰는 것보다 훨씬 덜 에너지가 든다"고 말한다.

한때 화려한 무대 매너로도 주목받았던 그는 최근 변화도 언급했다. "초기 커리어에는 시각적 요소가 중요했지만, 지난 10년 동안 성격과 스타일이 바뀌며 그 비중이 줄어들었다"는 것이다. 대신 음악 자체에 대한 집중이 한층 강화됐다.

카펜터를 상징하는 또 하나의 키워드는 '편곡'이다. 클래식부터 팝, 영화음악까지 장르를 넘나드는 그의 레퍼토리는 대부분 오르간 원곡이 아니다. 그는 "흥미로운 음악을 연주하고 싶었지만 대부분 오르간 곡이 아니었기 때문에 편곡이 필요했다"며 "무엇보다 편곡 자체가 즐겁다"고 말했다. 다만 K-팝에 대해서는 "오르간으로 연주하는 모습을 상상하기 어렵다"며 거리를 두는 태도를 보였다.

Cameron Carpenter2
오르가니스트 카메론 카펜터. /롯데문화재단
그의 실험정신은 악기 자체로도 확장된다. 직접 설계한 '인터내셔널 투어링 오르간(ITO)'은 장소마다 다른 파이프오르간의 한계를 넘기 위한 시도였다. 카펜터는 "각기 다른 악기 환경에서도 자신의 음악을 일관되게 구현하기 위한 방법"이라고 설명했다.

이번 공연 프로그램은 요한 제바스티안 바흐의 '골드베르크 변주곡'과 모데스트 무소륵스키의 '전람회의 그림'이다. 서로 다른 시대와 언어를 지닌 두 작품을 한 무대에 올린 이유에 대해 그는 "명확한 대비를 통해 짧은 시간 안에 강렬한 음악을 전달하기 위한 선택"이라고 밝혔다.

음악 외의 삶은 의외로 단순하다. 카펜터는 "연주 외 시간에는 음악을 듣지도, 생각하지도 않는다"며 철저히 분리된 일상을 유지한다. 대신 헬스장에서의 웨이트 트레이닝과 보디빌딩으로 신체를 단련한다. 오르간 연주에 필요한 균형감과 체력을 유지하기 위한 선택이다.

오르간이라는 악기에 대한 그의 시선도 냉정하다. "피아노가 더 이해하기 쉬운 만큼 많은 사람에게 더 매력적으로 보일 수 있다"며 "오르간은 그저 독특한 악기일 뿐"이라고 말한다. 그럼에도 그는 평생을 바친 이 악기를 계속 연주하는 삶 자체를 가장 중요한 가치로 꼽았다.

전혜원 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

“호르무즈 보호, 동맹 도움 필요 없다” 트럼프 ‘단독 행동’ 선언…70년 집단안보 체제 흔든다

“누구의 도움도 필요 없다”…트럼프, 동맹 거부에 ‘각자도생’ 안보 질서 선언

이란 ‘실질적 수장’ 라리자니의 최후…이스라엘 참수 전략과 호르무즈의 안개

美 국방차관 “군사자산 재배치, 美 강점”…사드 중동 차출설 속 ‘전략적 유연성’ 공식화

‘도라에몽’ 이끈 日 애니 감독 시바야마 쓰토무 별세…향년 84세

정부, BTS 컴백 공연 대비 테러경보단계 ‘주의’ 격상

이란 전쟁도 마무리 못하고 있는데…트럼프 “쿠바 차지할 것”

지금 뜨는 뉴스

넷플릭스도 나섰다…BTS 광화문 공연에 노하우 총결집

아카데미에 등장한 ‘신라면’…케데헌 감독 라면 먹방 포착

서해 노을 보며 일한다…변산반도 워케이션 눈길

아직 젊어서 괜찮다?…MZ들도 조심해야 하는 ‘암’

‘추정가 200억대’ 요시토모 작품, 미술경매 최고가 깰까