‘LG 마이컵’ 고객 10만명 돌파…“텀블러 사용 문화 확산”

18일 LG전자에 따르면 LG 마이컵은 지난해 4월 출시 이후 전국 2000여개 스타벅스 매장을 비롯한 카페, 공공기관, 대학교, 기업 사무실, 헬스장 등 다양한 생활 공간으로 설치가 확대되고 있다. 최근에는 위생 관리에 대한 관심 증가와 다회용컵 사용 장려 정책, 기업들의 ESG 경영 등이 맞물리며 다양한 영역에서 수요가 빠르게 늘고 있다.
지난 1월 세척 횟수는 약 40만건으로 6개월 전 대비 5배가량 늘었다. 현재까지 누적 세척 횟수는 230만건에 달한다. 특히 가치 소비에 관심이 높은 YG 고객이 밀집한 대학 캠퍼스에서 이용이 가장 활발했다. 캠퍼스에 설치된 마이컵의 일평균 사용량은 전체 평균보다 50% 이상 높은 것으로 나타났다.
LG 마이컵은 LG전자 식기세척기의 제조 노하우가 적용돼 360도로 회전하는 세척 날개와 65℃ 고압수로 텀블러 내·외부 및 뚜껑을 동시에 세척한다. 고객은 30초 이내로 빠르게 세척하는 '쾌속 코스', 보다 꼼꼼히 세척하는 '표준 코스(4분)', 표준 코스에 건조까지 진행하는 '건조 코스(9분 50초)' 등 3가지 코스를 상황에 맞게 선택할 수 있다.
LG 마이컵은 글로벌 인증기관으로부터 표준 코스 진행 시 대장균, 리스테리아, 살모넬라균 등 유해균 3종을 99.999% 제거하는 성능을 검증받았다. 구독 서비스를 통해 고객의 관리 부담도 덜어준다. 전문 케어 매니저가 3개월마다 방문해 직접 관리하기 어려운 도어 하단 그릴, 세제와 린스 투입부를 스팀 세척한다. 화면 터치부 동작 확인 및 외관 파손도 점검해준다.
LG전자는 다음달 말까지 텀블러 사용 문화 확산을 위해 LG 마이컵 사용 인증 이벤트를 연다. 자신의 텀블러를 LG 마이컵으로 세척한 뒤 SNS 계정에 사용 후기를 해시태그와 함께 올리면 참여할 수 있다. LG전자는 추첨을 통해 LG 그램, LG 스탠바이미2, 스타벅스 상품권 등을 증정한다.