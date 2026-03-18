‘LG 마이컵’ 고객 10만명 돌파…“텀블러 사용 문화 확산”

[사진2] LG 마이컵, 등록 고객 10만 명 돌파...텀블러 사용 문화 확산 이끈다 0 'LG 마이컵' 고객이 숙명여자대학교에 설치된 기기를 이용하고 있는 모습./LG전자

LG전자 텀블러 세척기 'LG 마이컵'이 앱 계정 등록 고객 수 10만명을 돌파했다.18일 LG전자에 따르면 LG 마이컵은 지난해 4월 출시 이후 전국 2000여개 스타벅스 매장을 비롯한 카페, 공공기관, 대학교, 기업 사무실, 헬스장 등 다양한 생활 공간으로 설치가 확대되고 있다. 최근에는 위생 관리에 대한 관심 증가와 다회용컵 사용 장려 정책, 기업들의 ESG 경영 등이 맞물리며 다양한 영역에서 수요가 빠르게 늘고 있다.지난 1월 세척 횟수는 약 40만건으로 6개월 전 대비 5배가량 늘었다. 현재까지 누적 세척 횟수는 230만건에 달한다. 특히 가치 소비에 관심이 높은 YG 고객이 밀집한 대학 캠퍼스에서 이용이 가장 활발했다. 캠퍼스에 설치된 마이컵의 일평균 사용량은 전체 평균보다 50% 이상 높은 것으로 나타났다.LG 마이컵은 LG전자 식기세척기의 제조 노하우가 적용돼 360도로 회전하는 세척 날개와 65℃ 고압수로 텀블러 내·외부 및 뚜껑을 동시에 세척한다. 고객은 30초 이내로 빠르게 세척하는 '쾌속 코스', 보다 꼼꼼히 세척하는 '표준 코스(4분)', 표준 코스에 건조까지 진행하는 '건조 코스(9분 50초)' 등 3가지 코스를 상황에 맞게 선택할 수 있다.LG 마이컵은 글로벌 인증기관으로부터 표준 코스 진행 시 대장균, 리스테리아, 살모넬라균 등 유해균 3종을 99.999% 제거하는 성능을 검증받았다. 구독 서비스를 통해 고객의 관리 부담도 덜어준다. 전문 케어 매니저가 3개월마다 방문해 직접 관리하기 어려운 도어 하단 그릴, 세제와 린스 투입부를 스팀 세척한다. 화면 터치부 동작 확인 및 외관 파손도 점검해준다.LG전자는 다음달 말까지 텀블러 사용 문화 확산을 위해 LG 마이컵 사용 인증 이벤트를 연다. 자신의 텀블러를 LG 마이컵으로 세척한 뒤 SNS 계정에 사용 후기를 해시태그와 함께 올리면 참여할 수 있다. LG전자는 추첨을 통해 LG 그램, LG 스탠바이미2, 스타벅스 상품권 등을 증정한다.