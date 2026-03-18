[포토] 환하게 웃는 맹성규-김윤덕

맹성규 국회 국토교통위원장과 김윤덕 국토교통부 장관이 18일 국회 의원회관에서 열린 민생 입법과제 점검 당·정 협의회에서 환하게 웃고 있다. 이날 당정 협의회는 주택공급, 전세사기 피해자 지원 등 주요 민생 입법과제 선별 및 입법 추진 필요성 등을 논의하기 위해 마련됐다.