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[포토] 환하게 웃는 맹성규-김윤덕

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이병화 기자

승인 : 2026. 03. 18. 12:34

맹성규 국회 국토교통위원장과 김윤덕 국토교통부 장관이 18일 국회 의원회관에서 열린 민생 입법과제 점검 당·정 협의회에서 환하게 웃고 있다. 이날 당정 협의회는 주택공급, 전세사기 피해자 지원 등 주요 민생 입법과제 선별 및 입법 추진 필요성 등을 논의하기 위해 마련됐다.
이병화 기자

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