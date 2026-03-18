“경기북부를 대한민국의 새로운 성장축으로”

김동연 지사, '경기북부 대개발 2040 비전' 선포

SOC 확충, 중첩규제 완화 통한 발전 원동력 확보

김동연 비전발표 0 김동연 경기도지사는 18일 성평등 파주 전시·교육관에서 열린 경기북부 대개발 비전 선포식에서 개발계획 내용을 설명하고 있다. /경기도

"경기도의 모든 역량을 총동원해 경기북부의 지도를 바꾸고 북부 주민의 삶을 실질적으로 바꾸겠다." 김동연 경기도지사가 경기북부 개발에 정책적 역량을 집중하겠다는 의지를 내비쳤다.김 지사는 18일 성평등 파주 전시·교육관에서 열린 경기북부 대개발 비전 선포식에서 "국민주권정부 출범 이후 경기북부는 새로운 도약의 전기를 맞았다"며 "경기도 역시 경기북부에 대한 특별한 구상을 그동안 준비해왔다"고 말했다. 그러면서 '경기북부 대개발 2040 비전'을 통해 경기북부의 잠재력을 깨우고 대한민국의 새로운 성장축을 만들겠다"고 했다.경기도에 따르면 '경기북부 대개발 2040'은 단순한 지역개발 사업이 아니라 무한한 잠재력을 가진 북부 지역을 평화와 균형발전, 혁신성장의 중심지로 대전환하는 장기종합발전전략이다. 2040년까지 사회간접자본(SOC) 확충, 산업 인프라 혁신, 중첩규제 혁신 등을 통해 경기북부의 지도와 산업, 북부주민 일상을 완전히 바꾸는 내용을 핵심으로 하고 있다.김 지사는 이번 사업을 네 가지로 나눠 설명했다. 우선 공업지역 물량을 의정부를 비롯한 북부와 미군반환공여구역에 최우선 배정해 첨단산업의 기반을 닦은 후 지방정부 최초로 반환공여지 개발에 직접 재정을 투입해 미군반환공여 구역을 미래성장거점으로 만들겠다는 것이다.이어 인천 2호선~고양 연장, KTX 파주 연장, SRT 의정부 연장, GTX 동두천 연장 등을 통해 북부 주민의 이동 편의를 높이고, 지난달 개소한 포천 경기국방벤처센터를 중심으로 경기북부를 K방위 산업의 핵심 거점으로 육성할 계획이다.또한 김 지사는 동북부 혁신형 공공의료원의 시계를 2년 앞당겨 2028년 조기착공을 추진하고 아울러 산업단지 조기분양 지원, 중소기업 금융지원 등 북부경제 활성화를 위한 행정지원도 대폭 강화하겠다는 계획도 발표했다.경기도는 경기북부 대개발 2040 비전이 실현되면 약 160조 원의 생산파급효과와 68조 원의 부가가치 파급효과가 발생할 것으로 기대하고 있다. 김 지사는 "경기북부가 대한민국 성장잠재력을 깨우는 강력한 엔진이라는 확신이 있다"며 "이번 프로젝트를 통해 경기북부의 새로운 시대를 열겠다"고 강조했다.