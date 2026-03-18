KT, 소방청과 AI·클라우드 기반 ‘차세대 119통합시스템‘ 구축

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KT가 소방청과 '차세대 119통합시스템 구축 ISMP(정보시스템 마스터플랜) 수립' 사업을 수주했다. KT는 AI·클라우드 기반 재난대응 체계 설계에 본격 착수한단 방침이다.18일 KT에 따르면 회사는 코넥, 브이티더블유, 넥스트아이앤아이, 엠티데이타 등과 컨소시엄을 구성해 이번 사업을 수행한다. 컨소시엄은 긴급통신 인프라 및 공공안전망 구축·수행, 고신뢰·고가용성 ICT 역량 및 기술력, 클라우드 네이티브 아키텍쳐 기반 무중단 운영 체계 및 재해복구 센터 구성 방안 등에서 높은 평가를 받았다.이번 사업은 전국 19개 시·도 소방본부에서 각각 운영 중인 119 신고접수, 출동지령, 상황관제 시스템을 AI와 클라우드 기반의 국가 단위 통합 플랫폼으로 전환하기 위한 최상위 기획 사업이다. 컨소시엄은 계약 체결 이후 약 180일 동안 차세대 119통합시스템 구축 사업의 발주를 위한 세부 시스템 설계와 추진 전략을 마련할 예정이다.이 시스템은 AI 음성인식 기반 신고접수, 전국 통합 GIS(지리정보시스템), 다매체·영상·IoT 자동신고, 관할 구분 없는 초광역 출동체계 등을 핵심 기능으로 한다. 이를 통해 신고 폭주 상황에서도 긴급도를 자동 분류해 보다 신속한 대응이 가능해지고, 대형·복합 재난 발생 시 전국 소방력의 효율적 동원과 지휘가 가능할 전망이다.유용규 KT 엔터프라이즈부문 공공사업본부장은 "차세대 119통합시스템 ISMP 수립 사업은 국민의 안전과 직결된 국가 핵심 안전 인프라의 미래를 설계하는 사업"이라며 "KT는 AI와 클라우드 기술을 기반으로 소방청과 함께 세계 최고 수준의 국가 재난대응 체계를 구현해 나가겠다"고 밝혔다.