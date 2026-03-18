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[여행브리핑] 비발디파크 봄맞이 가족여행 패키지 外

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이장원 기자

승인 : 2026. 03. 18. 15:18

◇ 비발디파크 '스프링 블룸'

[보도사진] 비비발디파크_앤트월드
비발디파크 앤트월드. / 소노인터내셔널 제공
대명소노그룹 소노인터내셔널이 강원도 홍천 비발디파크에서 '비발디 스프링 블룸' 패키지를 선보인다. 온 가족이 객실, 다이닝, 레저 액티비티를 즐길 수 있도록 기획했다. 패키지는 비발디파크 객실(소노벨, 소노캄, 소노펫), 조식 뷔페 이용권, 부대시설 이용권(오션월드, 인피니티풀, 실내수영장&사우나, 앤트월드 키즈카페 중 택1), 실내 액티비티 3종(회전목마, 범퍼카, 레전드 히어로즈) 이용권을 포함한다. 정상가 대비 최대 58% 할인된 가격에 이용 가능하다. 조식 뷔페 및 각종 시설 이용권은 3인 기준(대인 2인, 소인 1인)으로 제공된다. 조식 포함 패키지 이용시 주중(일~목요일) 13시 레이크 체크아웃도 제공한다. 또 패키지 이용객에게는 조식 뷔페 15% 할인, 오션월드 40% 할인, 앤트월드, K1 스피드, 레전드 히어로즈 30% 할인 이용권 각 4매와 춘천 삼악산 호수 케이블카 이용권 1매를 함께 증정한다. 패키지는 3월 말까지 판매되며, 5월 31일까지 이용 가능하다.

◇ 하나투어 초단기 일본 여행

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하나투어 홈페이지 캡처
하나투어는 금요일 퇴근 후 일본으로 출국해 일요일 귀국할 수 있는 초단기 여행 상품을 운영한다. 하나투어는 1박 3일 또는 2박 4일 일정으로 구성한 '오사카 밤도깨비 에어텔' 상품을 출시했다. 별도의 연차유급휴가 사용 없이 해외 여행을 다녀올 수 있다는 점에서 직장인들이 유용하게 이용할 수 있을 것으로 보인다. 상품은 가장 큰 특징은 공항과 호텔을 잇는 왕복 송영 서비스다. 입국 1시간 30분 후 공항 픽업, 출국 4시간 전 호텔 픽업 서비스를 기본 포함해 교통 편의를 높였다. 호텔은 오사카 최대 번화가 중 하나인 '신사이바시'에서 도보 10분 내외 거리에 위치한 '쿠로몬 크리스탈 호텔'과 '오사카 엑셀 호텔 도큐'로 구성했다. 심야 시간대에도 쇼핑과 미식을 즐길 수 있다는 것이 장점이다.

◇ 파라다이스 부산 '웰니스 프로그램'

[사진1] 지난해 3월 파라다이스 호텔 부산에서 뷰오리 협업 스페셜 웰니스 클래스가 진행되는 모습
파라다이스 제공
파라다이스 호텔 부산은 3월 27일 파라디안 리워드 회원을 대상으로 '리커버링 요가 및 싱잉볼 사운드 테라피' 클래스를 진행한다. 클래스 참가자들에게는 뷰오리 스페셜 기프트 세트가 제공된다. 4월 2일에는 러닝 프로그램 '선라이즈 바이탈리티 런 X 뷰오리'를 진행한다. 해운대 달맞이길에 펼쳐진 벚꽃을 가르며 달릴 수 있다. 러닝 코스는 약 4km로, 호텔에서 출발해 미포 오거리를 거쳐 벚꽃이 핀 달맞이길, 달맞이 정자 해월정을 거쳐 호텔로 돌아온다. 육상선수 출신의 전문 강사와 함께하는 아침 조깅과 스트레칭으로 심신의 활력을 되살리고 스트레스를 완화할 수 있다. 뷰오리는 이번 협업을 기념해 3월 31일까지 신세계센텀 3층 뷰오리 매장에서 봄 시즌 컬러(핑크·옐로·퍼플) 제품 구매 시 10% 할인 프로모션을 진행한다.

◇ 서울랜드 'K-도파민페스티벌'

이미지_K도파민페스티벌 포스터
서울랜드 제공
서울랜드는 3월 21일부터 6월 7일까지 봄 축제 'K-도파민페스티벌'을 개최한다.전 세계적으로 주목받고 있는 K-컬처를 서울랜드 스타일로 재해석해 놀이공원과 결합한 것이 특징이다. K-레트로 문화 체험과 K-푸드, K-팝 공연 등 K-콘텐츠를 한자리에서 즐길 수 있다. 삼천리동산 일대는 'K-도파민존'으로 변신한다. 귀신동굴, 장터 등 한국적인 테마가 모여있는 공간에 문방구, 골목길 등 K-레트로 요소를 강화했다. '응답하라, 오징어 문방구'에서는 매주 주말 다양한 이벤트와 경연 프로그램이 펼쳐진다. 또 새로운 야간 공연 'K팝 시그니처쇼'도 준비했다. 라이브 밴드 공연으로 K-팝을 즐길 수 있는 '루나 버스킹 & 밴드'도 있다.
이장원 기자

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