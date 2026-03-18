[새책] ‘AI 200세 무병장수’...노화 역전·맞춤 건강 혁명

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인류가 오랫동안 꿈꿔온 무병장수의 이상이 AI(인공지능)와 세포 과학의 융합을 통해 현실 가능성의 영역으로 진입하고 있다는 주장을 담은 책이 출간됐다.(주)북랩이 최근 펴낸 'AI 200세 무병장수'(이희원·박상철·강시철·임규성 공저)는 노화를 적극적으로 관리하고 치료할 수 있는 질병으로 재정의하고 인간 수명 200세 시대를 향한 과학적 로드맵을 제시한다.저자들은 노화 역전은 더 이상 공상이 아니라 의학적 과제라고 강조한다. 특히 공동 저자인 박상철 전남대 연구석좌 교수가 제안하는 '노화는 생존을 위한 능동적 방어 과정'이라는 패러다임 전환은 이 책의 핵심 명제 가운데 하나로 자리한다. 공동 저자인 이희원 제노시스AI헬스케어 대표는 자신의 건강 회복 경험을 바탕으로 고안한 제노바이오핏 솔루션을 소개한다.이와 함께 텔로미어, 미토콘드리아, 후성유전체 등 노화의 핵심 지표들이 AI와 어떻게 상호작용하는지를 심층적으로 다루며 AI가 개인의 대사 지문을 정밀 분석해 실시간으로 최적의 건강 솔루션을 도출하는 이른바 '인체 번역기'로서의 역할을 조명한다.개인 맞춤형 정밀 영양 전략도 소개한다. AI가 설계한 개인별 최적 식단과 라이프 디자인의 가능성을 구체적으로 제시한다. 나아가 200세 시대에 대비한 재정·관계·평생 학습을 아우르는 '라이프 통합 대시보드'의 필요성을 역설하고 삶의 질을 높이는 방향을 모색한다.