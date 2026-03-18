문경시장 선거 나선 김학홍, 후원회 사무소 열고 세 결집

모전동에 둥지, “시민의 진심을 모으다”

후원회장에 김지태 전 문경시 행정동우회장 추대

김학홍-1 0 김학홍 문경시장 예비후보가 18일 후원회사무소를 개소했다./장성훈 기자

6·3 지방선거를 70여 일 앞두고 경북 문경시장 선거에 출마한 김학홍 예비후보가 18일 후원회 사무소를 열고 본격적인 선거전에 시동을 걸었다.김 예비후보는 최근 문경시 모전동에 후원회 사무소를 마련했다. 별도의 발대식은 열지 않고 시민들과 조용히 만나 이야기를 나누는 소규모 자리로 개소식을 대신했다.이날 김 예비후보는 경주김씨 문중이자 지역사회에서 신망이 두터운 김지태 전 문경시 행정동우회장을 후원회장으로 추대했다. 김 후원회장은 오랜 행정 경험과 지역 인맥을 바탕으로 김 예비후보를 뒷받침할 것으로 보인다.김 예비후보는 "공식 행사는 아니었지만 지지자들과 진솔한 이야기를 나눌 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "후원회 사무소가 문경의 미래를 함께 고민하는 공간이 되길 바란다"고 말했다.그러면서 "문경의 변화를 바라는 시민들의 뜻을 모아 이번 지방선거에서 승리하고, 문경의 새로운 도약을 이끌겠다"고 했다.김 예비후보는 또 문경의 미래를 책임질 새로운 성장동력 발굴을 강조하면서 "시장은 군림하는 권력이 아니라 시민의 삶을 책임지는 자리"라며 "문제를 풀어내는 '문경 해결사'가 되겠다"고 밝혔다.