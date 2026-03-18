문경시장 선거 나선 김학홍, 후원회 사무소 열고 세 결집

후원회장에 김지태 전 문경시 행정동우회장 추대
김 예비후보는 최근 문경시 모전동에 후원회 사무소를 마련했다. 별도의 발대식은 열지 않고 시민들과 조용히 만나 이야기를 나누는 소규모 자리로 개소식을 대신했다.
이날 김 예비후보는 경주김씨 문중이자 지역사회에서 신망이 두터운 김지태 전 문경시 행정동우회장을 후원회장으로 추대했다. 김 후원회장은 오랜 행정 경험과 지역 인맥을 바탕으로 김 예비후보를 뒷받침할 것으로 보인다.
김 예비후보는 "공식 행사는 아니었지만 지지자들과 진솔한 이야기를 나눌 수 있었던 뜻깊은 자리였다"며 "후원회 사무소가 문경의 미래를 함께 고민하는 공간이 되길 바란다"고 말했다.
그러면서 "문경의 변화를 바라는 시민들의 뜻을 모아 이번 지방선거에서 승리하고, 문경의 새로운 도약을 이끌겠다"고 했다.
김 예비후보는 또 문경의 미래를 책임질 새로운 성장동력 발굴을 강조하면서 "시장은 군림하는 권력이 아니라 시민의 삶을 책임지는 자리"라며 "문제를 풀어내는 '문경 해결사'가 되겠다"고 밝혔다.