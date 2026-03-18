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[포토] 박강수 마포구청장, 유휴 공공청사 부지 ‘상암동 쉼터 정원으로 탈바꿈’

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정재훈 기자

승인 : 2026. 03. 18. 16:47

상암동 쉼터 정원 준공식1
박강수 마포구청장이 18일 서울 마포구 상암동 쉼터 정원에서 열린 준공식에 참석해 정원을 둘러보고 있다.
박강수 마포구청장이 18일 서울 마포구 상암동 쉼터 정원에서 열린 준공식에 참석해 정원을 둘어보고 있다. 마포구는 약 10년간 방치돼 있던 공공청사 유휴부지를 정비해 주민들이 일상 속에서 자연을 느끼며 쉬어갈 수 있도록 '상암동 쉄터 정원'을 개장했다. 특히 맨발로 걸을 수 있는 황톳길을 조성해 가벼운 산책과 함께 다양한 꽃과 식물이 식재된 정원을 함께 즐길 수 있도록 마련했다.

박강수 마포구청장은 "오랜 기간 활용되지 못했던 공간이 주민을 위한 쉼터 정원으로 새롭게 거듭나 매우 뜻깊다"라며, "이번에 조성된 쉼터 정원이 바쁜 일상 속 작은 쉼표가 되어 주민 누구나 편안하게 찾을 수 있는 마을의 소중한 휴식처가 되길 바란다"고 말했다.

상암동 쉼터 정원 준공식
박강수 마포구청장이 18일 서울 마포구 상암동 쉼터 정원에서 열린 준공식에 참석해 주민들과 인사를 하고 있다.
상암동 쉼터 정원 준공식3
박강수 마포구청장이 18일 서울 마포구 상암동 쉼터 정원에서 열린 준공식에서 인사말을 하고 있다.
상암동 쉼터 정원 준공식1
박강수 마포구청장이 18일 서울 마포구 상암동 쉼터 정원에서 열린 준공식에서 인사말을 하고 있다.
상암동 쉼터 정원 준공식2
박강수 마포구청장이 18일 서울 마포구 상암동 쉼터 정원에서 열린 준공식에서 인사말을 하고 있다.
상암동 쉼터 정원 준공식
박강수 마포구청장이 18일 서울 마포구 상암동 쉼터 정원에서 열린 준공식에 참석해 주민들과 함께 기념사진을 찍고 있다.
상암동 쉼터 정원 준공식
박강수 마포구청장이 18일 서울 마포구 상암동 쉼터 정원에서 열린 준공식에 참석해 함께 조성된 황톳길을 둘러보고 있다.
상암동 쉼터 정원 준공식
박강수 마포구청장이 18일 서울 마포구 상암동 쉼터 정원에서 열린 준공식에 참석해 정원을 둘러보고 있다.
정재훈 기자

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