LG엔솔, 中 신왕다와 특허분쟁 마침표… 라이선스 계약으로 ‘특허전 승리’

독일·중국·한국서 진행된 법적 분쟁 모두 철회…불공정무역행위 조사도 종료 수순

2년간 특허 무임승차 대응 결실…글로벌 배터리 라이선스 시장 확대 신호탄

참고사진2. LG에너지솔루션 CI 0 ./LG에너지솔루션

LG에너지솔루션이 중국 배터리 업체 신왕다와 특허 라이선스 계약을 체결하며 2년 넘게 이어온 글로벌 특허 분쟁에 마침표를 찍었다. 업계에서는 이번 합의를 LG에너지솔루션의 사실상 승리로 평가하며 향후 글로벌 배터리 업계 전반으로 특허 라이선스 계약이 확산되는 계기가 될 것으로 보고 있다.11일 업계에 따르면 LG에너지솔루션과 일본 파나소닉의 특허 라이선싱을 대리하는 특허관리 전문기업 튤립 이노베이션(Tulip Innovation)은 중국 배터리 제조사 신왕다(Sunwoda)와 특허 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔다.튤립 이노베이션과 신왕다는 공동 보도자료를 통해 "특허 라이선스 계약 체결에 따라 독일과 중국, 한국에서 진행 중인 모든 법적 조치를 철회하기로 했다"고 발표했다.1997년 설립된 신왕다는 글로벌 전기차 배터리 시장 점유율 10위권 업체다. 이번 합의로 LG에너지솔루션이 한국에서 신왕다 배터리를 탑재한 차량을 대상으로 추진해온 불공정무역행위 조사 절차 역시 종료될 것으로 예상된다.이번 계약은 LG에너지솔루션이 추진해온 특허 보호 전략의 성과로 평가된다.LG에너지솔루션은 그동안 후발 업체들의 기술 무단 사용에 대해 강경 대응 방침을 유지해왔다. 튤립 이노베이션을 통해 신왕다를 상대로 제기한 특허 소송에서 독일 법원으로부터 잇따라 승소 판결을 받아냈다.대표적으로 '전극조립체 구조 특허'를 포함한 주요 배터리 기술 특허 침해 소송에서 독일 법원은 판매 금지와 제품 회수·폐기, 손해배상 등의 판결을 내렸다. 이외에도 추가 특허 2건에 대해 판매 금지 명령을 확보하며 총 세 차례 승소했다.업계에서는 신왕다가 주요 시장에서 지속적으로 특허 리스크에 노출되면서 완성차 고객사들의 압박이 커졌고, 결국 라이선스 계약 체결로 이어진 것으로 보고 있다.이번 합의는 LG에너지솔루션이 구축하고 있는 글로벌 배터리 특허 라이선스 사업 확대에도 힘을 실을 전망이다.LG에너지솔루션은 올해 3월 말 기준 등록 특허 5만6453건, 출원 특허 9만7752건을 보유한 세계 최대 수준의 배터리 특허 포트폴리오를 구축하고 있다. 회사는 이번 계약을 계기로 글로벌 배터리 업체들과의 라이선스 협상을 확대하는 동시에 기술 침해 행위에 대해서는 적극 대응한다는 방침이다.LG에너지솔루션은 이날 입장문을 통해 "이번 계약은 기술 혁신에 헌신해 온 기업이 정당한 보상을 받아야 한다는 원칙을 확인한 사례"라며 "LG에너지솔루션은 배터리 산업의 성장을 이끌어온 오리지널 이노베이터(Original Innovator)로서 모든 기업들이 공정하게 경쟁할 수 있는 건강한 산업 생태계를 조성하는 데 앞장서 나가겠다"고 밝혔다.