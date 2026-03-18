“경쟁력 회복”… 환호성 쏟아진 삼성전자 주총

18일 경기 수원컨벤션센터에서 열린 삼성전자 제57기 정기 주주총회에서 주주들이 입장하기 위해 줄 서 있다. 이날 주주들 앞에 선 전영현 삼성전자 부회장은 AI 수요대응에 대한 투자와 1조3000억원의 추가배당 계획을 발표했다. /송의주 기자