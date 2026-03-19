“학생 건강복지 잘 챙겨주세요”…경기도 의료기사단체, 유은혜 지지 선언

지역 여건에 맞는 맞춤형 의료지원 체계 구축 협력 약속

유은혜 "건강·학습권 책임지는 빈틈없는 교육 실현할 것"

260318 유은혜, 교육·시민사회 이어 보건의료계 까지 지지 확장 가속_01 0 지난 17일 경기도의료기사단체연합회가 유은혜 경기도교육감 예비후보와 정책협약을 체결하고 공식 지지를 선언하고 있다. /유은혜 예비후보캠프

유은혜 경기도교육감 예비후보에 대한 지지 흐름이 전직 초·중·고 교장들에 이어 보건의료계까지 확산하고 있다.경기도의료기사단체연합회(의기연)는 지난 17일 유 예비후보와 정책협약을 체결하고 공식 지지를 선언했다. 이번 협약으로 양측은 학생과 교직원의 몸 건강, 치아 건강, 눈 건강을 포함한 학교 보건의료 정책을 안정적으로 추진하고 지역 여건에 맞는 맞춤형 지원 체계를 구축하는 데 협력하기로 했다.의기연은 물리치료사협회, 방사선사협회, 안경사협회, 임상병리사협회, 작업치료사협회, 치과기공사회, 치과위생사협회 등 7개 단체로 구성된 보건의료 직능 연합체로 약 13만 명의 회원을 둔 전문 조직이다. 학부모, 시민사회단체, 교육계 등으로부터 지지를 받고 있는 유 예비후보의 교육정책이 학생 건강복지 영역까지 외연을 넓히고 있다는 평가다.의기연은 지지 선언을 통해 "유 예비후보는 학교 현장의 목소리에 귀 기울이며 학생과 학부모, 교사가 공감할 수 있는 교육 건강복지를 바로 세울 최적의 후보"라고 강조했다. 특히 "미래세대가 안전하고 건강한 환경 속에서 성장하는 것은 중요한 사회적 책무"라며 "아이 한 명 한 명의 소중한 일상을 존중하는 건강정책을 실현할 유 예비후보와 함께하겠다"고 밝혔다.유 예비후보는 "교육계와 시민사회, 학부모님들의 지지에 이어 보건의료 전문가들까지 함께해 주신 것은 경기교육의 변화를 바라는 거대한 민심의 흐름"이라며 "이 흐름을 더 크게 이어 아이 한 명의 일상까지 책임지는 경기교육을 반드시 만들어내겠다"고 말했다.