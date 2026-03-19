SK AX, AI 기반 ‘엑스젠틱와이어’…“기업 구조 재설계 효율 ↑”

"에이전틱 AI로 기업 의사결정 및 운영 전반 최적화"

[참고] 기사의 이해를 돕기 위해 'AXgenticWire 브랜드'를 AI로 생성한 이미지 0 '엑스젠틱와이어'를 AI로 생성한 이미지. /SK AX

SK AX가 통합 브랜드 '엑스젠틱와이어(AXgenticWire)'를 공개하고 에이전틱 AI를 기반으로 한 기업 운영혁신을 가속화한다고 19일 밝혔다.엑스젠틱와이어는 스스로 판단하고 실행하는 '에이전틱 AI'와 기업의 구조를 근본적으로 재설계하는 '리와이어'를 결합한 것으로, 에이전틱 AI가 기업 의사결정과 운영 전반을 최적화하도록 혁신하겠다는 취지다.SK AX는 AI 모델이 즉각적으로 이해하고 학습할 수 있도록 구조화된 데이터 'AI 리더블 데이터'를 기반으로 다양한 AI 에이전트들이 협업해 추론과 의사결정, 실행까지 수행하는 멀티 에이전트 운영 환경을 제공하게 된다.SK AX 측은 "각 AI 에이전트 별 부분 최적화가 아닌 기업 운영 전반의 최적화를 가능케하는 오케스트레이션이 '엑스젠틱와이어' 브랜드가 지향하는 가치"라며 "기업들은 비용 절감과 품질 안정성을 확보하는 것은 물론, 데이터 보안 및 거버넌스 관리까지 가능해질 것"이라고 말했다.SK AX의 에이전틱 AI 기술은 글로벌 최첨단 제조 기업의 공급망(SCM) 운영 혁신에 활용되고 있다. 기존에는 여러 시스템에 분산된 데이터를 사람이 직접 취합해 분석하고 생산 계획을 수립했다면, 에이전틱 AI 운영 체계 하에서는 다양한 데이터가 실시간으로 연결돼 즉각 수요와 재고 분석을 수행함으로써 생산계획 수립에 소요되는 시간을 단축한다.차지원 SK AX 최고AI혁신책임자(CAIO)는 "에이전틱 AI 시대에는 AI 모델의 성능보다 그 판단이 실제 기업 운영 안에서 실제로 작동하도록 만드는 구조가 경쟁력을 좌우한다"며 "엑스젠틱와이어 브랜드 하에서 실제 산업 현장에서 검증된 '엔드투엔드 엔터프라이즈 AI 풀스택 실행 체계'를 확산해 기업의 의사결정과 운영 효율이 극대화되도록 하겠다"고 말했다.