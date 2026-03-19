“공공 AX 전략 공유”…삼성SDS, ‘인더스트리 데이’ 세미나 개최

[사진2] 삼성SDS 인더스트리 데이 0 김긍환 삼성SDS 컨설팅팀장이 18일 정부세종컨벤션센터 국제회의장에서 열린 '삼성SDS 인더스트리 데이'에서 공공 서비스 혁신을 위한 AX 전략을 발표하는 모습./삼성SDS

삼성SDS가 행정·공공기관 관계자를 대상으로 공공 분야 AI 전환(AX) 사례와 전략을 공유하는 '인더스트리 데이' 세미나를 개최했다.19일 삼성SDS에 따르면 인더스트리 데이는 공공을 비롯해 제조·유통, 금융, 국방 등 다양한 산업군을 대상으로 삼성SDS의 솔루션과 서비스 방향을 소개하고 실제 적용 사례를 공유하는 행사다. 18일 정부세종컨벤션센터에서 열린 세미나는 올해 인더스트리 데이의 첫 행사로 공공 분야 AX 전환을 주제로 진행됐다. 정부의 AI 기반 지능형 행정환경 확산 정책에 맞춰 중앙·지방정부를 대상으로 공공 AX 전환 사례와 추진 방향을 공유했다.삼성SDS는 지난해 범정부 AI 공통기반 활용 사업과 지능형 업무관리 사업을 수주했다. 현재 중앙부처와 지방자치단체를 대상으로 관련 서비스를 적용하며 공공 AX 확산을 지원하고 있다.이번 행사에는 중앙부처, 행정기관, 공사·공단 등 정보화 담당자 250여명이 참석했으며, 한국지능정보사회진흥원(NIA)과 경기도교육청 등 삼성SDS 솔루션을 활용 중인 담당자가 발표자로 나서 현장 적용 사례를 소개했다. 세부 세션에서는 범정부 AI 공통기반 사업을 수행한 NIA가 정부의 공공 AX 추진 방향과 범정부 AI 공통기반 활용 방안을 발표했다. 이어 경기도교육청은 생성형 AI 기반 협업솔루션 '브리티웍스' 도입 이후 조직 변화와 정착 과정, 운영 측면의 혁신 사례를 공유했다.지난달 공식 오픈한 대국민 AI 민원 서비스 사례도 소개됐다. 해당 서비스는 정부24에 적용된 통합 AI 민원 서비스로, 범정부 AI 공통기반을 활용해 민원 처리와 응답 체계를 구현한 사례다. 공공 클라우드 환경에서 생성형 AI 도입을 준비하기 위한 전략과 AI 데이터센터 활용, 재해복구센터 체계 구축 방안도 함께 제시됐다.이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장은 "이번 세미나는 공공 AX 추진 방향과 실제 혁신 사례를 공유하는 자리였다"며 "앞으로도 제조·유통, 금융, 국방 등 산업별 맞춤 세미나를 통해 고객에게 AX 인사이트를 지속적으로 제공할 계획"이라고 밝혔다.