월드머시코리아 현진스님, 동국대에 장학금 5000만원 기부

현진스님, 50명에게 각각 100만원씩 전달

clip20260319094638 0 동국대 서울캠퍼스 정각원 법당에서 18일 열린 '월드머시코리아 장학증서 수여식'./제공=동국대

동국대학교는 지난 18일 동국대 서울캠퍼스 정각원 법당에서 '월드머시코리아 장학증서 수여식'을 개최했다고 19일 밝혔다.(사)월드머시코리아 대표이사 현진스님은 이날 동국대 재학생 50명에게 각각 100만원씩, 총 5000만원의 장학금을 수여했다.2011년 설립된 국제 봉사기구 (사)월드머시코리아는 미얀마와 라오스, 베트남 등 현지 학교건립 사업, 국·내외 장학 지원, 긴급구호 활동을 펼치고 있다. 특히, 동국대 참사람봉사단 후원을 시작으로 동국대에 약 5억원의 기금을 전달했다.학교법인 동국대학교 이사장 돈관스님은 "현진스님께서 10년 넘게 동국 사랑을 보여주심에 감사하다"라며 "봄비가 내리는 오늘이 장학생들에게는 단비같은 하루가 아닐까 생각한다. 장학생 여러분들이 자랑스러운 불자로 거듭나고 현진스님과 인연의 끈을 계속 이어나가길 바란다"고 축하의 인사를 전했다.윤재웅 동국대 총장은 "봄비로 싹을 틔우는 '춘야희우'와 봄비로 저수지에 물이 가득 차는 '춘수만사택'처럼, 장학생들을 위한 현진스님의 마음과 큰 뜻을 함께하는 오늘"이라며 "오늘 이 자리에 함께하는 장학생 여러분들 직계동문이신 현진 스님의 큰 뜻을 품에 안고 학업에 정진할 수 있는 계기가 되길 바란다"고 밝혔다.(사)월드머시코리아 대표이사 현진스님은 "국내외 학생 여러분들에게 교육 기회를 제공하는 것이 목표"라며 "학생의 본분인 공부에 최선을 다하는 '노력하고 정진하는 불자, 행복한 불자'가 되길 바란다"라고 전했다.한편, 현진스님은 동국대 승가학과 73학번으로 대한불교조계종 교육부장, 포교부장과 불교문화사업단 단장, 불교신문 논설위원, 국민권익위원회 위원을 역임했다. 2019년 자랑스런 대한민국 국민대상, 2013년 대한민국 국민훈장 동백장, 대한불교조계종 포교대상 공로상을 수상한 바 있다.