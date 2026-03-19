닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
전국 경북

윤동춘 전 경북경찰청장, 예천군수 선거 출사표…“실력으로 지역 살리겠다”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260319010005938

글자크기

닫기

예천 장성훈 기자

승인 : 2026. 03. 19. 15:54

"집권여당 전폭 지원 이끌어내겠다"
신도시와 원도심 상생 경제 구축 등 3대 공약 제시
예천
윤동춘 전 경북경찰청장이 19일 기자회견을 열고 예천군수 출마를 공식 선언하고 있다/장성훈 기자
윤동춘 전 경북경찰청장이 19일 예천군청 브리핑룸에서 기자회견을 열고 6·3 지방선거에서 더불어민주당 예천군수 후보로 출마하겠다고 밝혔다.

예천 출신인 윤 후보는 경북경찰청장과 대통령비서실 행정관, 대통령경호처 경찰관리관 등을 지내며 중앙과 지방 행정 경험을 쌓았다.

윤 후보는 이날 기자회견에서 "쇠퇴하는 고향을 외면할 수 없어 출마를 결심했다"며 "이념이 아닌 실력으로 지역 문제를 해결하는 일꾼이 필요하다"고 말했다.

주요 공약으로는 신도시와 원도심의 균형 발전, 농가 소득 증대, 체류형 관광 활성화를 제시했다. 신도시는 산업·의료 중심지로, 원도심은 문화 거점으로 육성하겠다는 구상이다.

농업 분야에서는 스마트팜 확대와 유통 개선을 통해 경쟁력을 높이겠다고 밝혔다. 관광 분야에서는 회룡포와 삼강주막 일대에 야간 경관과 체험형 시설을 도입해 머무는 관광을 구현하겠다고 설명했다.

이와 함께 공공기관과 공공병원 유치, 국립 의과대학 유치, 첨단바이오 산업 기반 조성, 지역화폐 확대, 24시간 돌봄체계 구축 등도 주요 공약으로 내걸었다.

윤 후보는 "성공한 공직자의 삶을 뒤로하고 기울어가는 고향과 텅 빈 시장을 외면할 수 없었다"며 "예천의 아들로서 받은 은혜를 미래로 갚겠다"고 말했다. 이어 "오랜 기간 특정 정당 중심 구조가 군민의 삶을 바꾸지 못했다"며 "문제 해결 중심의 유능한 일꾼이 필요하다"고 강조했다.

장성훈 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 행정부, 중동에 지상군 병력 수천명 추가 투입 검토…하르그섬 통제 가능성

전화 400통·폭발적 관심 “공포”…충주맨 김선태 밝힌 퇴직 후 심경

중동 에너지 심장부 연쇄 피격에 국제유가 급등…브렌트유 110달러 돌파

이스라엘, 은신처 추적·정밀 타격·전화 위협까지…이란 지도부 제거 입체 작전

뮌헨 8강행, 맨시티·토트넘·뉴캐슬 ‘EPL팀 대거 탈락’

[단독]보스턴다이내믹스, 美 ‘AI 싱크탱크’ 합류…로봇 상업화 ‘속도戰’

“미 국방부, 이란 전쟁에 추가 예산 요청”…의회 ‘정치 격돌’ 예고

지금 뜨는 뉴스

펄어비스, 야심작 ‘붉은사막’ 출격…‘脫 MMORPG’ 노린다

중국차 누가 사냐더니…‘가성비’ BYD, 누적 판매수 무려

“아미 환영” “연차 강요 분통”…BTS 컴백 광화문 온도차

전화 400통 “공포”…김선태 충추맨 퇴직 후 밝힌 심경

넷플릭스도 나섰다…BTS 광화문 공연에 노하우 총결집