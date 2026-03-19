한 번 오면 수천명, 국제회의로 3000만 방한 시대 이끈다

한국관광공사, 서울관광재단 등과 공동 유치 협력

[한국관광공사] 한국관광공사와 8개 지역 국제회의 전담조직이 국제회의 공동 유치 업무협약을 체결했다 0 방한 외래객 3000만명 달성을 위한 국제회의 공동 유치 업무협약 체결식. / 한국관광공사 제공

한국관광공사와 서울관광재단이 국제회의를 집중 유치해 외국인 관광객 3000만명 목표를 달성에 앞장서기로 했다.관광공사와 서울관광재단은 19일 2026년 한국MICE산업발전협의회(KMA)에서 '방한 외래객 3000만명 달성을 위한 국제회의 공동 유치 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.이번 협약은 제11차 확대국가관광전략회의 후속조치의 일환이다. 협약에 따라 관광공사는 서울관광재단을 포함한 8개 지역 CVB와 긴밀한 협력체계를 구축해 2028년부터 2035년까지 개최 예정인 총 20건의 중대형 국제회의를 한국으로 유치한다는 계획이다. 약 4만 2000명의 미래 방한수요와 3680억원의 경제적 파급 효과가 기대된다.관광공사는 해외조직망을 활용해 국제회의 유치 홍보 활동과 방한 초청답사 등을 전폭 지원한다. 지역 CVB는 국제회의 유치 정보를 공유하고, 공동 유치 전략회의를 운영하는 등 실무적인 지원을 보탠다.서울관광재단은 참가 규모와 파급력이 가장 큰 5건의 중대형 국제회의를 서울로 유치하는 데 총력을 기울일 계획이라고 밝혔다. 유치 시 단독으로 약 1만7000명의 외국인 참가자 확보와 1500억원의 경제적 파급 효과 창출이 예상된다.한편 관광공사는 오는 20일까지 '2026 해외지사장 회의'를 진행한다. 이번 회의는 외래 관광객 3000만 명 조기 달성을 위한 전사적 대응 체계를 구축하고, 지자체 및 관광업계와 긴밀한 네트워크를 도모하기 위해 마련됐다. 앞서 18일 박성혁 사장 주재로 개최한 '외래객 3000만 유치 전략회의'에는 30개 해외지사장이 참석해 권역별 전략과 특화 사업을 심도 있게 논의했다. 특히 해외지사와 국내지사 간 1:1 비즈니스 상담회를 열어 지역공항과 연계한 방한객의 분산 유치 방안을 중점적으로 모색했다.관광공사는 지역관광 현장 점검을 통해 아시아태평양 경제협력체(APEC) 정상회의로 주목받은 지역의 방문 상품도 구체화할 계획이다.