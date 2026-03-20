효성중공업, 스프링 방식 차단기 국내 첫 선…美서 개발 전 1000억 주문

362kV GCB 소음·설치 개선…에너지 5분의 1로 작동

미국 고객 요구 선반영…AI 데이터센터 전력망 확대 수혜

멤피스 공장 4400억 투자, 초고압 전력기기 풀 패키지 구축

clip20260320091617 0 효성중공업 관계자들이 경남 창원공장에서 근무를 하고 있다./효성중공업

효성중공업이 스프링 조작 방식을 적용한 미국 수출용 가스절연차단기(GCB) 개발에 성공했다. 개발 단계부터 1000억원 이상의 사전 수주를 확보하며 미국 시장 공략에 속도를 낸다.20일 효성중공업은 스프링 조작 방식 362kV GCB 개발을 완료하고 IEEE 규격 인증 시험을 통과했다고 밝혔다. GCB는 전력망의 부하를 관리해 안정적인 운영을 돕고, 이상 발생 시 빠르게 전류를 차단해 정전이나 기기 파손을 막는 핵심 안전 설비다.효성중공업은 이번 개발 제품에 국내 전력기기 업체 최초로 스프링 조작 방식을 적용했다. 기존 공기압 조작 방식 대비 5분의 1 수준의 에너지로 작동해 소음을 크게 줄이면서 품질 신뢰성도 높였다. 또한 완제품 상태로 운송이 가능하도록 설계해 부품을 현장에서 조립할 필요가 없어 설치 시간을 기존 대비 80% 이상 단축했다.해당 제품은 개발 단계부터 이미 미국 고객사들로부터 1000억원 이상의 사전 수주를 확보했다. 동작 소음 감소, 설치시간 단축 등에 대한 현지 고객의 VOC를 선제적으로 반영한 결과다.효성중공업 관계자는 "차단기는 미국 변전소에 필수적으로 사용되는 제품으로, AI 데이터센터 건설 등으로 전력망 투자가 확대되는 미국 시장에서 수요가 더욱 높아질 것으로 예상된다"고 말했다.