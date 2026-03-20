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네이버, BTS 광화문 공연 지원…공연장 지도부터 멤버십 혜택까지

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이서연 기자

승인 : 2026. 03. 20. 10:24

네이버지도로 편의시설·도로 통제 확인…다국어 서비스 지원
네이버플러스로 넷플릭스 생중계·스포티파이 '네아로' 로그인
검색 이벤트·더 시티 서울 리스트·한강 크루즈 VR 제공
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21일 예정인 'BTS 컴백 라이브' 현장 정보를 네이버지도에서 확인할 수 있다./네이버
네이버가 21일 광화문에서 열리는 방탄소년단 컴백 공연을 지원하기 위해 네이버지도, 멤버십 등 다양한 서비스를 제공한다고 20일 밝혔다.

네이버지도는 오는 21일 오후 8시 광화문에서 진행 예정인 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG' 공연의 좌석 정보와 주변 편의시설을 확인할 수 있는 공연장 지도를 넷플릭스와 협조해 제공한다. 공연장을 찾는 사용자들이 화장실, 게이트, 안내데스크, 의료지원시설 등 주요 편의시설 정보를 쉽게 확인할 수 있도록 안내한다.

공연장 인근 도로 통제 구간과 대중교통 무정차 및 우회 구간 등의 정보도 실시간으로 제공한다. 네이버지도의 다국어 서비스로 외국인 방문객들도 관련 정보를 활용할 수 있다.

네이버지도 상에서 방탄소년단 관련 버블 키워드를 클릭하면 광화문 일대의 거리뷰 3D를 확인할 수 있다.

20일 오후 1시 이후부터 27일까지 네이버에서 방탄소년단 관련 키워드를 검색하면 이스터에그 등 컴백을 기념하는 인터랙티브를 제공한다. 다음달 6일부터 12일까지 네이버지도 앱에서는 서울 주요 경관과 방탄소년단의 신보 콘텐츠를 결합한 'BTS 더 시티 서울 아리랑' 프로그램의 주요 장소를 확인할 수 있는 저장 리스트를 선보인다.

네이버플러스 멤버십에 가입하면 넷플릭스 이용권과 스포티파이를 모두 이용할 수 있어 방탄소년단 컴백 콘텐츠를 편리하게 즐길 수 있다. 넷플릭스는 'BTS 컴백 라이브: ARIRANG'을 전 세계 단독 생중계하며, 이번 앨범 제작 과정을 담은 다큐멘터리 'BTS: 더 리턴'도 선보인다.

스포티파이에서는 지난 19일부터 '네이버 아이디로 로그인' 기능이 적용돼 방탄소년단 신보 '아리랑(ARIRANG)'을 간편하게 감상할 수 있다.

오는 27일부터 스포티파이가 한강에서 개최하는 'Spotify x BTS SWIMSIDE 크루즈'는 네이버지도에서 VR로 구현돼, 현장에 참여하지 못하는 이용자도 네이버지도를 통해 방탄소년단 콘텐츠와 크루즈 현장을 경험할 수 있다.
이서연 기자

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