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HD현대, 정주영 창업자 25주기 추모행사 개최…정기선 “창업자 정신, 회사 원동력”

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한대의 기자

승인 : 2026. 03. 20. 10:28

판교 GRC·울산·영암 사업장서 추모식
디지털 집무실·어록 전시 운영
창업자 삶 담은 특별 식단도 제공
사진1. HD현대는 20일(금) 판교에 위치한 HD현대 글로벌R&D센터에서 정기선 회장 등 주요 경영진이 참석한 가운데 정주영 창업자의 25주기 추모식을 진행했다.
HD현대는 20일 판교에 위치한 HD현대 글로벌R&D센터에서 정기선 회장 등 주요 경영진이 참석한 가운데 정주영 창업자의 25주기 추모식을 진행했다. /HD현대
HD현대가 故 정주영 창업자 서거 25주기를 맞아 고인의 뜻을 기리는 추모행사를 진행했다. 울산과 전남 영암에 있는 HD현대중공업과 HD현대삼호 등 주요 사업장에서도 창업자를 기리는 추모식을 개최했다.

HD현대는 20일 경기도 성남시 판교에 위치한 HD현대 글로벌R&D센터에서 주요 경영진이 참석한 가운데 정주영 창업자 25주기 추모행사를 열었다고 밝혔다. 이날 행사에는 정기선 회장 등 주요 경영진이 참석했다.

행사는 글로벌R&D센터 5층 청운홀에서 개회사와 추모사, 헌화 및 묵념, 기념촬영 순으로 진행됐다. 정기선 회장은 추모사를 통해 "25년이라는 시간이 흘렀지만 창업자의 삶과 정신은 여전히 우리 안에 깊이 남아 있다"며 "불가능해 보이던 일을 현실로 만들어낸 발자취는 HD현대가 존재할 수 있는 원동력이 됐다"고 말했다.

참석자들은 행사 이후 창업자 흉상 앞에서 헌화와 묵념을 하며 고인의 뜻을 기리고 기업가 정신을 되새기는 시간을 가졌다.

HD현대는 25주기를 맞아 임직원과 방문객들이 자유롭게 추모할 수 있도록 특별 추모 공간도 마련했다. LED 화면을 활용해 생전 정주영 창업자의 집무실을 재현한 '디지털 집무실'과 어록 전시 공간을 구성하고, 창업자의 발언을 담은 영상을 상영했다. 또 임직원들이 온라인 추모 페이지에 남긴 메시지를 사옥 내 스크린을 통해 공유하는 공간도 운영했다.

이와 함께 이날 사내 식당에서는 창업자의 소탈한 삶을 반영한 특별 식단이 제공됐다. 강원도식 감자밥을 비롯해 골동반, 맑은 양지설렁탕, 강릉 물막국수 등 창업자가 생전에 즐겨 찾던 음식들로 구성됐다.

한편 HD현대 주요 경영진은 앞서 지난 14일 경기도 하남시 창우동에 위치한 정주영 창업자의 선영을 찾아 참배했다.

한대의 기자

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