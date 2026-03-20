무안 변전소 설치 논란 확산…주민들 ‘행정 불투명성과 일방적 추진’ 비판

주만 30여명 무안군청 앞에 모여 호소

무안군 0 무안군 운남면 변전소 설치 반대와 주민 재산권 보호를 촉구하는 호소문을 발표하며 집회를 하고 있다./이명남 기자

전남 무안군 변전소(개폐소) 설치를 둘러싼 갈등이 확산되는 가운데, 지역 주민들이 행정의 불투명성과 일방적 추진을 비판했다.'변전소 설치 반대와 주민 재산권 보호를 촉구하는 주민 일동'은 20일 무안군청 앞에서 호소문을 통해 "이번 사안은 단순한 공사 문제가 아니라 무안군청이 과연 군민을 위한 행정을 했는지 묻는 문제"라고 주장했다.운남면 주민 30여명은 "주민의 생명과 재산, 생활환경에 큰 영향을 줄 수 있는 시설임에도 충분한 설명과 정보 공개, 의견 수렴이 이뤄지지 않았다"며 "정보공개 과정에서도 일부 내용이 삭제되는 등 군민 입장이 아닌 사업자 중심 행정이 이뤄졌다"고 목소리를 높였다.또 "군청이 현장 확인 없이 탁상행정을 펼치고 있으며, 특정 업체와의 유착 의혹까지 제기되고 있다"며 "주민 보호보다 사업 추진과 허가에 치우친 행정"이라고 지적했다.이들은 변전소 설치로 인해 주택과 토지, 농지 등 주변 재산 가치 하락과 생활환경 침해가 우려된다고 강조하며 "군청이 주민들의 절박한 목소리에 제대로 응답하지 않고 있다"고 밝혔다.주민들은 △변전소 허가 즉각 중단 △허가 및 추진 과정의 투명한 공개 △재산권 침해 및 가치 하락에 대한 책임 있는 검토와 보상 △관련 행정 책임자에 대한 조치 등을 요구했다.아울러 "행정은 군림하는 권력이 아니라 군민을 지키기 위한 것"이라며 "주민 동의 없는 일방적 행정은 정당화될 수 없다"고 강조했다.주민들은 "이번 문제를 외면할 경우 또 다른 지역에서도 동일한 피해가 반복될 수 있다"며 "군민들의 관심과 연대를 바란다"고 호소했다.