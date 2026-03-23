신현국 문경시장 예비후보 “문경의 중단 없는 발전 완성하겠다”

21일 선거사무소 개소

clip20260323090406 0 신현국 문경시장 예비후보는 선거 사무소 앞에서 개소식에 참석하는 시민들에게 인사를 하고 있다./장성훈 기자

신현국 경북 문경시장 예비후보가 21일 중앙로에 위치한 선거사무소에서 개소식을 열고 본격적인 선거운동에 돌입했다.이날 현장에는 박인원 전 문경시장, 신영국 문경대학교 총장, 이정걸 시의장을 비롯해 지역 정·재계 인사와 시민 등이 참석했다.이날 박인원 (전) 문경시장은 문경 발전을 위해서는 이번 지방선거에 꼭 신현국 예비후보가 돼야 한다면 뜨거운 지지를 참석자들에게 당부했으며 임이자 국회의원은 축전을 보내 격려의 메시지를 보냈다.신 예비후보는 전날 진행된 공심위 면접 내용을 언급하며 정면 돌파 의지를 피력했다. 그는 "후배들에게 물려줄 생각이 없느냐는 질문에, 펼쳐놓은 일을 잘 마무리해 후배들에게 물려주고 싶다"고 피력했다. 특히 "지난 30년간 시민들로부터 받은 사랑에 보답하는 유일한 길은 '문경 발전'뿐이다. 저에게 다시 한번 기회를 달라"고 호소했다.이날 신 후보는 문경의 미래를 바꿀 11대 청사진을 구체적으로 제시했다. 핵심 공약으로는 내년 말 준공 예정인 주흘산 케이블카 사업의 시민주 참여 확대, 문경새재 테르메 유치 완성, 숭실대와 문경대의 통합 및 의과대학 신설 추진 등을 꼽았다.또 점촌 지역 활성화를 위해 포내지구 800세대 아파트 조성을 서두르고, 마성 오천지구에 농산물 도매시장과 사과공판장을 조기 완공하겠다고 약속했다. 특히 2031년 세계군인체육대회 유치와 선수촌 아파트 조성을 통해 문경의 브랜드 가치를 세계적으로 높이겠다는 포부를 밝혔다.신 후보는 "단산터널과 소방장비기술원 등 현재 진행 중인 대형 사업들을 차질 없이 마무리하겠다"며 "오는 6월 3일을 문경시민과 함께 새로운 역사를 만드는 원년으로 만들 것"이라고 강조했다.