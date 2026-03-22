건강관리에 진심인 경기도민…남성 흡연·고위험음주율↓

2025년 지역사회건강조사 결과…건강행태 지표 전국보다 양호

건강생활실천율 광명, 용인 수지, 성남 분당 등이 비교적 높아

김동연_아주대병원 방문 0 김동연 경기도지사(오른쪽 두번째)가 지난 2024년 8월 30일 아주대학교병원을 방문해 의료 현안과 관련한 현장 간담회를 하고 있다. /경기도

경기도에 거주하는 남성의 흡연율과 고위험음주율이 전국 평균보다 낮고 건강실천율은 전국 중앙값보다 높은 수준을 보인 것으로 조사됐다.경기도는 도내 48개 보건소에서 실시한 '2025년 지역사회건강조사' 결과를 인용해 도민의 주요 건강행태 지표가 전국과 비교해 전반적으로 양호한 수준인 것으로 나타났다고 22일 밝혔다.이번 조사는 지난해 5월 16일부터 7월 31일까지 표본가구로 선정된 만 19세 이상 성인을 대상으로 조사원이 가구를 방문해 일대일 면접 방식으로 진행됐다.조사 항목은 흡연, 음주, 신체활동, 영양 등 건강행태와 고혈압, 당뇨병 등 만성질환을 포함한 전국 공통 조사표와 경기도 지역의 특성을 반영한 지역 선택 조사표로 구성됐으며 도내 성인 4만3637명이 참여했다. 조사결과는 경기도 지역선택 지표를 포함한 추가 분석을 거쳐 지역의 건강수준을 종합적으로 반영해 발표됐다.조사 결과 금연, 절주, 걷기를 모두 실천하는 복합지표인 '건강생활실천율'이 38.9%로 전국 중앙값 36.1%보다 높은 것으로 나타났다. 시군구별로는 광명시가 56.4%로 가장 높았으며 용인시 수지구 52.9%, 성남시 분당구 52.4% 등이 비교적 높은 수준을 보였다.흡연 영역에서는 '남자 현재흡연율'이 28.5%로 전국 중앙값 32.2%보다 낮아 좋은 수준을 보였으며, 시군구별로는 용인시 수지구가 13.3%로 가장 낮았으며 과천시 17.3%, 화성시 동탄 18.1% 등이 비교적 낮은 수치를 보였다.음주 영역에서 '월간 음주율'은 전국 중앙값보다 1.2% 높지만 '연간 음주자의 고위험음주율'이 14.1%로 최근 3개년 동안 지속적으로 감소하는 추이를 보였으며, 전국 중앙값 15.8%보다 낮았다. 도내에서는 과천시가 5.4%로 가장 낮아 좋은 수준을 보였다.정신건강 지표인 '우울감 경험률'은 6.6%로 2023년 이후 지속적으로 감소 추세를 보였으나 전국 중앙값 5.9%보다는 다소 높은 수준이었다. 도내에서는 광명시가 2.1%로 가장 낮은 것으로 나타났다.성현숙 도 보건의료정책과장은 "경기도의 주요 건강지표가 전국 대비 양호하게 나타났다"며 "이번 결과를 바탕으로 지역 간 건강 격차를 줄이고 도민의 건강증진을 위한 정책을 추진해 나갈 계획"이라고 말했다.