송파구, 아이 일상 지키는 무료 법률상담 서비스

SNS 갈등부터 생활 법률까지

초·중·고교생 및 학부도 대상

2.법률상담 안내문(최종) 0 '아이의 일상을 지키는 법률상담' 홍보 포스터 /송파구

서울 송파구가 학교생활 속 갈등을 전문가와 함께 풀 수 있는 법률 상담 창구를 마련했다.구는 관내 초·중·고 학생과 학부모를 대상으로 '아이의 일상을 지키는 법률상담'을 운영한다고 22일 밝혔다.이번 상담은 '송파런 진학학습지원센터'에서 처음으로 시작한 무료 법률 지원 서비스다. 최근 메신저 대화방 등 겉으로 드러나지 않는 사이버 폭력이 늘면서 법적 대응 기준이 모호해 대처에 어려움을 겪는 학생과 학부모를 위해 마련됐다.상담은 송파런 헤드센터 미팅룸에서 학교폭력 전문 변호사와 1대 1대면 방식으로 진행한다. 주요 상담 분야는 △학교폭력 대처법과 절차 △SNS 갈등 해결 방안 △아동·청소년 관련 민·형사 생활 법률 등 세가지다.상담은 학교폭력상담사 1급 자격을 보유한 배인철 변호사(삼광파트너스 법률사무소 대표)가 전담한다. 배 변호사는 송파경찰서 법률 자문과 시 공익변호사를 지냈다. 신청은 '송파런 교육포털'에서 상시 가능하다. 신청이 접수되면 담당자 협의를 거쳐 일정이 확정되며, 상담은 평일 오후 4~6시 운영한다.서강석 구청장은 "앞으로도 청소년들이 평온한 일상에서 건강하게 성장하도록 다각적인 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.