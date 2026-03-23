鄭 “김부겸, 대구 필승카드”… 출마 공식 요청

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정청래 대표는 23일 경남 김해에서 열린 현장 최고위원회의에서 김 전 총리를 향해 공개적으로 출마를 요청했다. 정 대표는 "당 대표로서 정중히 요청한다"며 "민주당 대구시장 후보로 뛰어달라"고 말했다.
정 대표는 "중앙 부처와 국정을 두루 경험하고 지역의 현안을 깊이 이해하는 인물이 지역 발전을 주도해야 한다는 지역민의 목소리가 그 어느 때보다도 높다"며 "김 전 총리만이 낙후된 대구 발전을 이끌 확실한 필승 카드"라고 강조했다. 그는 "김 전 총리는 행정안전부 장관과 국무총리를 역임했고, 대구에서 국회의원을 지내며 지역주의 타파와 균형 발전의 과제를 누구보다 잘 알고 실천한 분"이라며 "지역의 미래를 위해 꼭 필요한 인물"이라고 했다.
민주당에 따르면 김 전 총리는 최근 당에 조만간 대구시장 출마 여부에 대한 입장을 전달하겠다는 뜻을 밝힌 것으로 전해졌다. 민주당은 그동안 김 전 총리에게 출마를 거듭 요청해 왔지만, 김 전 총리가 장고를 이어가면서 아직까지 명확한 답을 듣지 못한 상태였다. 지역 한 관계자는 "김 전 총리가 곧 입장을 밝힐 것으로 보인다"고 전했다.
실제 정 대표도 "우리 당은 김 전 총리에게 지역 발전을 위해 일해 주실 것을 여러 차례 간곡히 요청하며 삼고초려하고 있다"며 "당내 절차에 대해서도 심도 있는 논의가 진행 중"이라고 했다.