LG전자, 밀라노 공조 전시회서 냉난방공조 기술 선보여

24~27일 모스트라 콘베뇨 엑스포

주거용부터 산업용까지 전 부문 공개

[사진1] LG전자 MCE 2026 0 LG전자 모델들이 이탈리아 밀라노에서 열린 공조 전시회 'MCE 2026'에서 LG전자 제품들을 소개하고 있다. /LG전자

LG전자가 주거용부터 산업용까지 전 영역을 아우르는 냉난방공조(HVAC) 시스템을 이탈리아 밀라노에서 선보인다고 24일 밝혔다.밀라노에서는 이날부터 나흘간 공조 전시회 '모스트라 콘베뇨 엑스포(MCE) 2026'이 열린다. 올해는 전 세계 49개국에서 1600여개 기업이 참가한다.LG전자는 주거용 전시 공간에서 공기열원 히트펌프를 중심으로 난방과 냉방, 급탕 시스템을 포괄하는 HVAC 토탈 솔루션을 전시한다. 유럽은 가정용 히트펌프의 최대 시장으로, 화석연료를 사용하지 않고 설치가 편리해 유럽 지역에서 높은 관심을 받고 있다. 공기열원 히트펌프는 공기를 열원으로 하는 냉난방 및 급탕 시스템이다. 외부 공기에 있는 열을 회수하거나 실내 공기에 있는 열을 외부로 방출하는 방식이다.LG전자는 지구온난화지수가 0.02에 불과한 R290 냉매를 사용하는 공기열원 히트펌프 실외기 '써마브이 R290 모노블럭'을 비롯한 기술력을 관람객들에게 선보인다.물을 저장하고 난방기나 생활용수로 보내는 물탱크 제품도 선보인다. LG전자는 앞서 유럽 프리미엄 온수 솔루션 기업 'OSO'를 인수해 냉난방 시스템과 시너지를 강화한 바 있다.주거용 뿐 아니라 대형 상업 공간이나 산업 시설을 위한 차별화된 냉난방공조 솔루션도 함께 선보인다.대용량 시스템에어컨 솔루션 존에서는 상업용 시스템에어컨 시장의 'LG 멀티브이 아이'를 전시한다. 제품은 정밀한 온도 관리와 통합 제어가 중요한 상업용 건물이나 대형 시설에서 공조 환경을 구현한다. 고효율 인버터 컴프레서와 AI 기반 스마트 제어 시스템으로 에너지를 절감하며, 기존 R410A 냉매보다 지구온난화지수가 약 30% 수준인 R32 냉매를 적용했다.여러 대의 에어컨을 하나로 관리할 수 있는 냉난방공조 제어 솔루션 'LG 에이씨피 아이'도 선보인다. 클라우드 기반으로 실시간으로 상태를 확인하고 제어할 수 있는 중앙제어기로, 2.4인치 LCD 화면에 표시되는 QR코드를 스마트폰으로 스캔하면 별도 설정 없이 바로 연결해 손쉽게 제어할 수 있다.이재성 LG전자 ES사업본부장(사장)은 "냉난방-온수 시스템 통합 솔루션으로 유럽 히트펌프 시장 공략에 속도를 내는 한편, B2B 영역에서는 설치부터 운영, 유지보수까지 차별화된 경쟁력으로 시장 리더십을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.