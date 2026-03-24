닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제

미 국방부, 이란 전쟁에 공수부대 배치 검토

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260324010007089

글자크기

닫기

박진숙 기자

승인 : 2026. 03. 24. 10:18

육군 제82공수사단 '신속대응부대'
제31해병원정대 소속 2500명 투입도
IRAN-CRISIS/OIL-KHARG
이란의 원유 수출 허브인 하르그섬./로이터 연합
미국이 이란과의 전쟁에 공수부대 투입까지 검토하고 있다고 23일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.

미 국방부에 따르면 미군 고위 관계자들은 이란에 육군 제82공수사단의 전투여단과 사단 본부 참모 일부를 배치하는 방안을 검토하고 있다.

미 국방부 관리들은 군의 이러한 조치에 대해 '신중한 계획'이라고 설명했다. 또 국방부나 미 중부사령부의 공식 지시는 없었으나, 전면전 가능성 등을 고려한 조치라고 덧붙였다.

전투 병력은 제82공수사단의 '신속 대응 부대'에서 차출된다. 이들은 명령이 떨어지면 18시간 안에 전 세계 어디로든 배치할 수 있는 약 3000명의 전력이다.

전투 병력은 이란의 원유 수출 허브인 하르그섬을 점령하는 데 투입될 수 있다고 NYT는 덧붙였다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 미군의 하르그섬 점령을 승인할 경우, 이 지역으로 이동 중인 제31 해병원정대(MEU) 소속 약 2500명이 투입될 수도 있다.

군사 전문가들은 제31 해병원정대가 초기 돌파에는 강하지만, 지속 지원 능력과 장기 주둔 능력 면에선 제82공수사단 병력에 미치지 못한다고 평가했다.

전 미군 지휘관들은 미군의 폭격으로 하르그섬의 비행장이 손상됐기 때문에 비행장이나 기타 공항 인프라를 신속하게 복구할 수 있는 해병대 전투 공병을 먼저 투입할 가능성이 높다고 지적했다.
박진숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “쟁점 대부분 합의” vs 이란 “대화 없다”…중동 정세 가를 ‘5일 유예’와 ‘5대 변수’

“정지, 정지!” 외쳤지만…뉴욕 공항 항공기·소방차 충돌 직전 교신 공개

트럼프, 이란 에너지 시설 폭격 ‘5일 유예’ 선언…중동 정세 협상 국면 전환

BTS 광화문 컴백 열기 속 중국 타오바오·알리 불법 굿즈 판매 논란

한국·외국 보유세 비교에 “궁금했다” 李…공정위엔 “잘했다” 평가

“BTS ‘아리랑’ 티저, 화이트워싱 논란…하워드대 ‘역사 왜곡’ 지적”

李대통령 “부동산 투기 방치하면 나라 망해…세제 등 철저히 준비”

지금 뜨는 뉴스

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’

봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로

펄어비스, ‘붉은사막’ 출격…‘脫 MMORPG’ 노린다