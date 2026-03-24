미 국방부, 이란 전쟁에 공수부대 배치 검토

육군 제82공수사단 '신속대응부대'

제31해병원정대 소속 2500명 투입도

IRAN-CRISIS/OIL-KHARG 0 이란의 원유 수출 허브인 하르그섬./로이터 연합

미국이 이란과의 전쟁에 공수부대 투입까지 검토하고 있다고 23일(현지시간) 미국 일간 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.미 국방부에 따르면 미군 고위 관계자들은 이란에 육군 제82공수사단의 전투여단과 사단 본부 참모 일부를 배치하는 방안을 검토하고 있다.미 국방부 관리들은 군의 이러한 조치에 대해 '신중한 계획'이라고 설명했다. 또 국방부나 미 중부사령부의 공식 지시는 없었으나, 전면전 가능성 등을 고려한 조치라고 덧붙였다.전투 병력은 제82공수사단의 '신속 대응 부대'에서 차출된다. 이들은 명령이 떨어지면 18시간 안에 전 세계 어디로든 배치할 수 있는 약 3000명의 전력이다.전투 병력은 이란의 원유 수출 허브인 하르그섬을 점령하는 데 투입될 수 있다고 NYT는 덧붙였다.도널드 트럼프 미국 대통령이 미군의 하르그섬 점령을 승인할 경우, 이 지역으로 이동 중인 제31 해병원정대(MEU) 소속 약 2500명이 투입될 수도 있다.군사 전문가들은 제31 해병원정대가 초기 돌파에는 강하지만, 지속 지원 능력과 장기 주둔 능력 면에선 제82공수사단 병력에 미치지 못한다고 평가했다.전 미군 지휘관들은 미군의 폭격으로 하르그섬의 비행장이 손상됐기 때문에 비행장이나 기타 공항 인프라를 신속하게 복구할 수 있는 해병대 전투 공병을 먼저 투입할 가능성이 높다고 지적했다.