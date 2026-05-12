삼성전자 사후조정 진통…노조 “8시20분까지 중재안 없으면 종료”

2차 사후조정회의 참석하는 최승호 노조위원장<YONHAP NO-2469> 0 최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 12일 세종시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정회의에 참석하고 있다. /연합

삼성전자 노사가 성과급 재원 및 제도화 여부를 놓고 팽팽하게 줄다리기를 하는 가운데 노조 측은 오후 8시20분까지 중재안이 만들어지지 않으면 사후조정을 마무리하겠다는 입장을 밝혔다. 노조 측은 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용하고, 이를 제도화할 것을 주장했으며, 사측은 기존 성과급 제도를 유지하면서 초과 성과분에 대해 특별포상을 하는 방식을 주장 중이다.12일 오후 최승호 노조위원장은 "중노위(중앙노동위원회)에서 수정안을 요청해 영업이익 15%가 불가능하다면 1~2%가 낮더라도 OPI주식보상제도 확대해 더 받을 수 있게, 제도화(하고), 비율로 같이 갈 수 있도록 해야 한다고 계속 요구했다"고 전했다.이어 "오후 8시 20분까지 조정안이 안나오면 여기서 마무리하겠다고 (중노위에) 전달했다"고 했다.앞서 사후조정은 필요 시 기한을 연장하는 가능성까지 거론됐지만, 노조 측이 시한을 못 박으면서 협상 여부는 더 가늠할 수 없게 됐다.이번 사후조정이 결렬된다면 노조는 21일 예고한 파업을 진행한다고 밝힌 바 있다. 실제로 파업에 참여하는 인원은 3만~4만명으로 추산되며, 파업 시 피해액은 최대 30조원이 될 것이라는 전망이 나온다.