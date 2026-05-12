닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
산업 대기업

삼성전자 사후조정 진통…노조 “8시20분까지 중재안 없으면 종료”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260512010003112

글자크기

닫기

안소연 기자

승인 : 2026. 05. 12. 18:54

2차 사후조정회의 참석하는 최승호 노조위원장<YONHAP NO-2469>
최승호 초기업노조 삼성전자지부 위원장이 12일 세종시 정부세종청사 중앙노동위원회에서 열린 2차 사후조정회의에 참석하고 있다. /연합
삼성전자 노사가 성과급 재원 및 제도화 여부를 놓고 팽팽하게 줄다리기를 하는 가운데 노조 측은 오후 8시20분까지 중재안이 만들어지지 않으면 사후조정을 마무리하겠다는 입장을 밝혔다. 노조 측은 영업이익의 15%를 성과급 재원으로 활용하고, 이를 제도화할 것을 주장했으며, 사측은 기존 성과급 제도를 유지하면서 초과 성과분에 대해 특별포상을 하는 방식을 주장 중이다.

12일 오후 최승호 노조위원장은 "중노위(중앙노동위원회)에서 수정안을 요청해 영업이익 15%가 불가능하다면 1~2%가 낮더라도 OPI주식보상제도 확대해 더 받을 수 있게, 제도화(하고), 비율로 같이 갈 수 있도록 해야 한다고 계속 요구했다"고 전했다.

이어 "오후 8시 20분까지 조정안이 안나오면 여기서 마무리하겠다고 (중노위에) 전달했다"고 했다.

앞서 사후조정은 필요 시 기한을 연장하는 가능성까지 거론됐지만, 노조 측이 시한을 못 박으면서 협상 여부는 더 가늠할 수 없게 됐다.

이번 사후조정이 결렬된다면 노조는 21일 예고한 파업을 진행한다고 밝힌 바 있다. 실제로 파업에 참여하는 인원은 3만~4만명으로 추산되며, 파업 시 피해액은 최대 30조원이 될 것이라는 전망이 나온다.
안소연 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

김용범 “AI 과실 전국민에 환원돼야”…삼전노조 운명의 날 ‘국민배당금’ 띄웠다

삼성 라이온즈 “삼가 고인의 명복을”…주왕산서 숨진 초등생 팬 추모 물결

현대모비스 램프 자회사, 합의 직후 재파업…노노 갈등 확산되나

李 “투자로 잠재력 키울 시기…적극재정으로 경제 대도약 발판 닦아야”

롯데 자이언츠 일베 자막 쓴 직원 업무 배제에도 팬 반발…“노진혁·기아에도 사과해야””

산업계 “삼성 영업익 15% 성과급 고정시 투자·일자리 줄어들 것”

李 “원시적 약탈 금융 서민 목줄 죄…돈이 최고지만 과유불급”

지금 뜨는 뉴스

삼성 라이온즈, 주왕산서 숨진 ‘유니폼 차림’ 초등생 팬 애도

빨간불인데 어쩌나…횡단보도 갇힌 노인 구한 ‘LGU+ 천사’

회사도 잘 다니는데…멀쩡해 보여서 더 위험한 ‘알코올중독’

아이돌 이어 야구판도?…선수이름 도용 굿즈 무더기 유통 논란

“나만 뒤쳐지는 듯”…요즘 직장인들이 겪는 이상 증세