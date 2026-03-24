[포토] 민주당, ‘착!붙 공약 프로젝트’ 런칭

정청래 더불어민주당 대표(앞줄 왼쪽에서 두번째)와 김태년 단장(세번째), 1호공약제안자인 고형진 씨(맨 왼쪽)를 비롯한 의원들이 24일 국회에서 열린 '착!붙 공약 프로젝트' 런칭 행사에서 기념촬영을 하고 있다.