닫기

close
아시아투데이

오피니언

사설

칼럼·기고

기자의 눈

피플

정치

정치일반

청와대

국회·정당

북한

외교

국방

정부

사회

사회일반

사건·사고

법원·검찰

교육·행정

노동·복지·환경

보건·의약

경제

경제일반

정책

금융·증권

산업

IT·과학

부동산

유통

중기·벤처

아투시티

종합

메트로

경기·인천

세종·충청

영남

호남

강원

제주

국제

세계일반

아시아·호주

북미

중남미

유럽

중동·아프리카

문화·스포츠

전체

방송

가요

영화

문화

종교

스포츠

여행

최신

지면보기

구독신청

First Edition

후원하기

제보24시

알립니다
뉴스스탠드 네이버블로그 아투TV(유튜브) 페이스북 인스타그램
국제

英 총리 “이란 전쟁 장기화 가능…조기 종식 안도감 안 돼”

기사듣기 기사듣기중지

공유하기

닫기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • 트위터 엑스

URL 복사

https://www.asiatoday.co.kr/kn/view.php?key=20260324010007116

글자크기

닫기

박진숙 기자

승인 : 2026. 03. 24. 11:18

IRAN-CRISIS/BRITAIN-STARMER
키어 스타머 영국 총리가 지난 16일(현지시간) 영국 런던 다우닝 가에서 중동 상황에 대해 언론과 이야기하고 있다./로이터 연합
키어 스타머 영국 총리가 미국과 이란의 전쟁이 장기화할 가능성이 있다며 조속히 종식될 것이란 잘못된 안도감에 빠져서는 안 된다고 지적했다고 23일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)과 BBC 등이 보도했다.

스타머 총리는 이날 의회에 출석해 "빠른 전쟁 완화를 바라지만 전쟁이 상당 기간 지속될 것이란 근거에 따라 계획을 세워야 한다"면서 "조속히 종식될 거란 잘못된 안도감에 빠져선 안 된다"고 말했다.

스타머 총리의 이러한 발언은 도널드 트럼프 미국 대통령이 기자들에게 미국과 이란의 대화가 "매우 강했다(very strong)"며 전쟁을 종식할 가능성이 상당하다고 언급한 직후에 나왔다고 BBC는 설명했다.

그는 또 이란 전쟁이 "우리의 전쟁은 아니다"면서 영국은 합법적 근거가 있을 때만 개입하겠다고 언급했다.

스타머 총리는 미국과 이란의 대화를 환영한다면서 "가장 시급한 우선순위는 분쟁의 빠른 해결이며 이란의 핵무기 등에 강한 조건을 부여하는, 협상을 통한 합의가 이행되는 것"이라고 말했다. 그러면서도 협상 타결이 임박했다는 것에 대해 "확실성은 없다"고 덧붙였다.

최근 트럼프 대통령은 영국이 이란 전쟁에서 미국을 지원하지 않는다며 스타머 총리가 호르무즈 해협 방어 작전 지원 요청을 받아들이지 않은 점에 대해 계속 비판해 왔다.

이에 대해 스타머 총리는 "의심할 여지 없이 저에게 압력을 가하기 위해 하는 것"이라며 "제 역할은 영국의 국익에 부합하는 것이므로 절대 흔들리지 않겠다"고 말했다.

박진숙 기자

ⓒ 아시아투데이, 무단전재 및 재배포 금지

기사제보 후원하기

많이 본 뉴스

트럼프 “쟁점 대부분 합의” vs 이란 “대화 없다”…중동 정세 가를 ‘5일 유예’와 ‘5대 변수’

“정지, 정지!” 외쳤지만…뉴욕 공항 항공기·소방차 충돌 직전 교신 공개

트럼프, 이란 에너지 시설 폭격 ‘5일 유예’ 선언…중동 정세 협상 국면 전환

BTS 광화문 컴백 열기 속 중국 타오바오·알리 불법 굿즈 판매 논란

한국·외국 보유세 비교에 “궁금했다” 李…공정위엔 “잘했다” 평가

“BTS ‘아리랑’ 티저, 화이트워싱 논란…하워드대 ‘역사 왜곡’ 지적”

李대통령 “부동산 투기 방치하면 나라 망해…세제 등 철저히 준비”

지금 뜨는 뉴스

출시 첫날 200만장 팔렸다…‘붉은사막’ 글로벌 흥행 초읽기

“항공권 취소?” 이란전 노린 피싱 문자, 클릭하면 털린다

BYD 돌핀, 시작가 2450만원…가성비로 단점 지운 ‘EV 시티카’

봄이 왔다, 국내 여행 알아본다면 여기로

펄어비스, ‘붉은사막’ 출격…‘脫 MMORPG’ 노린다