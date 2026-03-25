삼성복지재단, ‘아동행동전문가 어린이집 방문지원 사업’ 본격 시행

25일 삼성복지재단에 따르면 어린이집에서 지원을 신청하면 아동행동전문가가 직접 현장에 방문해 총 4회에 걸쳐 부적응 행동을 보이는 영유아를 관찰·분석하고, 교사를 대상으로 지도전략을 제공한다. 영유아의 부적응 행동으로 지도에 어려움을 겪는 어린이집 모두 신청 가능하며, 선정 위원회를 통해 전문가 지원의 시급성과 필요성이 큰 기관을 우선 배정할 예정이다. 삼성복지재단 홈페이지에서 접수할 수 있으며, 아동행동전문가 현장지원 비용은 전액 삼성복지재단에서 부담한다.
삼성복지재단은 2024년부터 아동행동전문가 양성과정을 개발·운영하며 현재까지 약 40여명의 전문가를 배출했다. 올해도 신규 참여자 20명을 선발해 전문가 양성을 이어갈 예정이다. 아동행동전문가 양성 비용 역시 전액 삼성복지재단에서 지원한다.
지난해 시범사업을 통해 전국 어린이집 154개소에 아동행동전문가를 파견, 총 173명의 유아와 교사를 지원했다. 그 결과 교사가 인식하는 유아의 문제행동과 교사의 어려움이 모두 30% 정도 감소했으며, 유아의 문제행동이 변화될 것이라는 교사의 기대 정도는 17% 증가하는 효과가 있었다.
최인 삼성복지재단 상무는 "삼성복지재단은 이건희 선대회장의 '함께 잘 사는 사회'라는 설립 이념에 따라 보육현장의 어려움을 해소하기 위해 아동행동전문가를 최초로 양성해 전국 어린이집에 파견하게 됐다"며 "시범사업을 통해 아동행동전문가의 지원 효과가 검증된 만큼 2026년에도 지원을 이어가 실질적인 도움을 드릴 수 있도록 추진하겠다"고 밝혔다.
한편 삼성복지재단은 보육현장에 더 실질적으로 기여하기 위해 전국 어린이집 대상 '보육지원 프로그램'을 지속 추진하고 있다. 주요 사업은 아동행동전문가 양성 및 파견 사업, 영유아 발달지원 플랫폼 구축, 유아 마음성장 프로그램 개발 및 보급, 삼성 다양성 존중 프로그램 대외 보급, 전국 어린이집 원장 특강 등이 있다.