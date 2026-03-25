LG전자, 美 명품 백화점 ‘쁘렝땅’서 ‘올레드 TV’ 특별 전시

[사진3] LG전자 올레드 TV 쁘렝땅 전시 0 LG전자가 미국 뉴욕 명품 백화점 '쁘렝땅'에서 올레드 TV 특별 전시를 진행한다./LG전자

LG전자가 미국 뉴욕의 명품 백화점 '쁘렝땅'에서 'LG 올레드 TV' 특별 전시를 진행한다.LG전자는 쁘렝땅 백화점 오픈 1주년을 맞아 4월 27일(현지시간)까지 진행되는 기념전에서 파트너 자격으로 특별 전시를 연다고 25일 밝혔다. 이번 전시에서 LG전자는 LG 올레드 TV를 통해 '꽃'을 테마로 한 작가 4명의 작품을 선보인다.뉴욕 쁘렝땅 백화점은 쇼핑뿐 아니라 콘서트, 파티, 시사회 등을 진행하는 복합문화공간이다. 까다로운 브랜드 큐레이션과 고급스러운 공간 디자인으로 유명하다. 월스트리트 금융계 전문직들과 전세계 방문객들이 모여드는 명소로도 불린다.고객들은 'LG 올레드 G5 에보'의 높은 색 정확도로 구현된 미디어 아트를 백화점 곳곳에서 만날 수 있다. 매장 가운데 전시된 세계 최초 투명·무선 TV 'LG 시그니처 올레드 T'를 통해 360도 어느 각도에서든 예술 작품을 감상할 수 있다. LG전자는 지난해 10월에도 쁘렝땅 백화점에서 '예술과 순환성'을 주제로 열린 전시에서 'LG 스탠바이미 2'를 선보인 바 있다.LG전자는 이번 전시와 함께 LG TV의 아트 콘텐츠 서비스 'LG 갤러리 플러스'에 쁘렝땅 특별관을 운영한다. LG전자 스마트 TV 플랫폼 웹OS를 통해 LG 갤러리 플러스에 접속하면 특별 전시에 참가한 아티스트들의 디지털 아트 30점을 무료로 만나볼 수 있다. LG 갤러리 플러스는 LG TV를 디지털 액자로 활용, 미술·게임 등 아트 콘텐츠를 감상하고 나만의 공간 인테리어를 완성할 수 있는 서비스다. 최근 콘텐츠 수 5000개를 돌파했다.곽도영 LG전자 북미지역대표는 "앞으로도 예술 작품을 생생하게 구현하는 LG 올레드 TV의 압도적인 화질을 바탕으로 아트 마케팅을 이어가겠다"고 말했다.