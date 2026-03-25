에쓰오일, 치매 예방 프로그램 제작 5000만원 지원

OBS경인TV와 두뇌건강 프로그램 제작

두뇌운동 콘텐츠 제작 및 지역 배포 예정

[사진] S-OIL 안와르 알 히즈아지 CEO 0 안와르 알 히즈아지 에쓰오일 CEO./에쓰오일

에쓰오일은 시니어 두뇌 건강 증진을 위한 생활형 두뇌훈련 프로그램 제작에 5000만원을 지원한다고 25일 밝혔다.에쓰오일은 노년층의 건강한 삶을 지원하고 두뇌 건강 프로그램의 확산에 기여하기 위해 OBS경인TV와 협력해 일상에서 쉽게 따라할 수 있는 생활두뇌운동 프로그램을 제작한다.이번 프로그램은 손가락 접기, 틀린 그림 찾기 등 다양한 활동을 통해 인지능력 향상에 도움을 줄 수 있도록 구성되며, 약 7분 분량으로 총 20편이 제작될 예정이다. 해당 프로그램은 OBS 채널을 통해 매주 월요일부터 금요일 오전 7시에 방송되며, 유튜브 등 온라인 채널에도 함께 공개된다.또한 에쓰오일은 제작된 콘텐츠를 경로당과 요양원 등 노인복지시설에 배포해 보다 많은 시니어들이 손쉽게 프로그램을 접할 수 있도록 지원할 계획이다. 이를 통해 치매 예방에 대한 인식을 높이고 지역사회 전반의 두뇌 건강 증진에 기여할 것으로 기대된다.이춘배 에쓰오일 부문장은 "고령화 사회에서 건강은 개인의 삶의 질뿐 아니라 사회 전체의 중요한 과제가 되고 있다. 앞으로도 다양한 사회공헌 활동을 통해 지역사회와 함께하는 ESG 경영을 지속적으로 실천해 나가겠다"고 말했다.