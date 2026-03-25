DL이앤씨, SMR 선도 기업 엑스에너지와 협력 강화…“4세대 시장 선도”

DL이앤씨 글로벌 SMR 기업 엑스에너지와 설계 계약 사진 0 배종식 DL이앤씨 플랜트사업본부 부본부장(왼쪽 여섯 번째)과 딩카 바티아(Dinkar S. Bhatia) 엑스에너지 CCO(최고영업책임자, 왼쪽 다섯 번째) 등 관계자들이 최근 서울 마곡동 소재 DL이앤씨 본사에서 열린 SMR 표준화 설계 계약 체결식에서 기념촬영을 하고 있다./DL이앤씨

DL이앤씨가 미국의 SMR(소형모듈원전) 선도 기업 엑스에너지(X-energy)와 1000만 달러 규모의 협업에 나선다.DL이앤씨는엑스에너지와 'SMR 표준화 설계' 계약을 체결했다고 25일 밝혔다. 2023년부터 추진해 온 엑스에너지와의 협업 내용을 구체화한 것으로, 내년 상반기까지 설계를 완료할 계획이다.표준화 설계는 발전소 내부 설비의 구성과 연결 방식, 운영 구조 등을 구체화하는 단계로, 향후 건설 과정의 기준이 되는 작업이다. 국내 건설사가 해당 설계를 직접 수행하는 사례는 이번이 처음이다.엑스에너지는 물 대신 헬륨가스를 냉각재로 사용하는 4세대 SMR 기술을 개발 중이다. 이번 설계는 2030년 가동을 목표로 하는 초기 프로젝트를 포함해 이후 사업에도 적용될 계획이다. 현재 텍사스주와 워싱턴주에서 SMR 건설이 추진되고 있으며, 생산 전력은 아마존웹서비스(AWS)에 공급될 예정이다.엑스에너지는 최근 빅테크 기업 및 에너지 기업과 협력을 확대하고 있다. 아마존과는 5기가와트(GW) 규모 SMR 도입을 추진 중이며, 영국의 센트리카와도 6GW 규모 원전 개발 협약을 체결한 바 있다.이번 협력은 SMR 시장에서 표준화와 반복 생산을 통한 비용 절감이 중요하다는 점을 반영한 것으로 보인다. 동일 설계를 기반으로 건설을 진행하면 공정 효율을 높이고 기간과 비용을 줄일 수 있다.SMR의 특징 중 하나는 모듈화 방식이다. 주요 설비를 하나의 단위로 제작한 뒤 현장에서 조립하는 구조로, 기존 대형 원전 대비 공정이 단순하고 품질 관리가 용이하다는 장점이 있다.DL이앤씨는 발전소와 화학공장 등 플랜트 사업에서 축적한 설계·시공 경험을 바탕으로 관련 사업에 참여해 왔다. 지금까지 19개국에서 약 51.5GW 규모의 발전 플랜트를 시공한 실적이 있다.앞서 DL이앤씨는 2023년 엑스에너지에 약 2000만 달러를 투자한 바 있으며, 이번 계약으로 협력 범위가 확대됐다. 양사는 한미 원자력 관련 행사에도 함께 참여하는 등 협업을 이어오고 있다.계열사인 DL에너지와의 역할 분담도 예상된다. 프로젝트 개발과 투자, 설계·조달·시공(EPC), 운영까지 단계별로 나눠 참여하는 방식이다.SMR은 출력 300메가와트(MW) 이하의 소형 원자로로, 분산형 전원과 탄소 저감 수단으로 활용 가능성이 거론된다. 영국 국립원자력연구원(NNL)은 2035년까지 글로벌 시장 규모를 약 85GW, 금액 기준 5000억 달러 수준으로 전망하고 있다.유재호 DL이앤씨 플랜트사업본부장은 "이번 사업은 단순한 설계를 넘어, 표준화된 SMR을 개발·설계하는 고도화된 사업 모델"이라며 "특히 엑스에너지 사업의 핵심 파트너로서, 향후 4세대 글로벌 SMR 시장을 선도하며 에너지 밸류체인을 더욱 강화해 나갈 계획"이라고 말했다.