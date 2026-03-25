“버스 입석도 OK”…양재대로, 26일부터 자동차전용도로 해제

26일 0시부터 양재대로 5.4㎞ 구간 일반도로화

도로 구조·이용실태 괴리로 불편 지속

보행권 확보·지역 상권 활성화 등 기대

양재대로 자동차전용도로 해제 구간 위치도 0 양재대로 자동차전용도로 해제 구간 위치도 /서울시

서울 양재대로 전 구간이 37년 만에 일반도로로 전환된다.서울시는 26일 0시를 기점으로 강남구 수서IC부터 서초구 양재IC까지 양재대로 5.4㎞ 구간을 37년 만에 자동차전용도로에서 해제한다고 25일 밝혔다.이 구간은 1989년 2월부터 자동차전용도로로 운영돼 왔으나, 보도나 횡단보도가 설치되는 등 도로 구조와 이용 실태가 맞지 않는다는 지적이 이어졌다. 특히 생활도로 기능을 병행하고 있지만 자동차전용도로라는 이유로 이륜차 통행이 제한돼 운전자들이 우회해야 하는 불편이 컸다. 또 버스정류장이 있음에도 입석 승객을 태울 수 없는 규정 탓에 시내버스가 사실상 위법 상태로 운행되는 구조적 문제도 있었다.이번 조치로 양재대로에는 이륜차 통행이 허용되고, 시내버스 역시 관련 규정에 부합하는 운행이 가능해져 대중교통 이용 환경이 크게 개선될 전망이다. 도로로 단절됐던 생활권도 횡단보도를 늘려 연결할 수 있게 됐다. 주변 지역의 공간 활용과 경제적 가치도 높아질 전망이다. 자동차전용도로 규제로 인해 그간 섬처럼 고립됐던 주변 상업··주거지역의 연결성이 회복되고, 상권 활성화 기반이 마련될 것으로 시는 기대했다.시는 이번 조치를 계기로 기존 교통시설물 정비와 대모지하차도 구조개선 공사를 오는 6월까지 완료할 계획이다. 한병용 시 재난안전실장은 "앞으로도 현장과 괴리된 규제를 지속적으로 발굴해 시민 불편을 해소해 나가겠다"고 강조했다.