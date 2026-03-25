전남·광주 행정통합 앞두고…사회서비스 협력 본격화

전남도사회서비스원은 25일 본원 대회의실에서 광주광역시사회서비스원과 '전남·광주 통합특별시 출범 대비 업무교류회의'를 열고, 향후 사회서비스 전달체계 개편과 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.
이날 회의에는 양 기관 원장을 비롯한 관계자 20여 명이 참석해 주요 사업과 정책 현안을 공유하고, 통합 이후 사회서비스 전달체계의 안정성과 연속성 확보 방안을 집중 논의했다.
양 기관은 공동선언문을 통해 △사회서비스 협력과제 발굴 △돌봄 전달체계 안정화 △보건·의료·요양·복지 연계 강화 △종사자 지원 확대 등에 협력하기로 했다.
전남·광주 행정통합이 현실화될 경우 서비스 권역 확대와 행정체계 변화가 불가피한 만큼, 지역 간 격차를 줄이고 이용자 중심의 통합 서비스 모델을 구축하는 것이 핵심 과제로 꼽힌다.
양 기관은 오는 27일 시행되는 '지역 돌봄 통합지원법'에 맞춰 지역 중심의 통합돌봄 체계를 구축하고, 고령화 심화와 돌봄 수요 증가에 대응하는 데에도 공동 대응할 방침이다.
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김대삼 광주광역시사회서비스원장은 "이번 업무교류 회의를 계기로 양 기관이 보유한 역량과 자원을 적극 공유하고, 통합특별시에 걸맞는 사회서비스 모델을 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.
양 기관은 앞으로 정기적인 교류를 통해 통합형 사회서비스 모델 구축을 추진할 계획이다.