전남·광주 행정통합 앞두고…사회서비스 협력 본격화

지역 간 경계 넘어선 통합형 사회서비스 체계 구축

전남사회서비스원 0 전남 광주사회서비스원이 전남광주행정통합에 대비해 사회서비스 협력 강화에 나섰다. 사진 왼쪽부터 신미경 전남사회서비스원장, /전남사회서비스원

전남사회서비스원 0 전남광주행정통합을 앞두고 전남과 광주사회서비스원이 더 촘촘한 돌봄과 더 넓은 사회서비스 협력을 위해 소통에 나섰다./전남사회서비스원

전남도사회서비스원과 광주광역시사회서비스원이 전남·광주 행정통합에 대비해 사회서비스 협력 체계 구축에 나섰다.전남도사회서비스원은 25일 본원 대회의실에서 광주광역시사회서비스원과 '전남·광주 통합특별시 출범 대비 업무교류회의'를 열고, 향후 사회서비스 전달체계 개편과 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.이날 회의에는 양 기관 원장을 비롯한 관계자 20여 명이 참석해 주요 사업과 정책 현안을 공유하고, 통합 이후 사회서비스 전달체계의 안정성과 연속성 확보 방안을 집중 논의했다.양 기관은 공동선언문을 통해 △사회서비스 협력과제 발굴 △돌봄 전달체계 안정화 △보건·의료·요양·복지 연계 강화 △종사자 지원 확대 등에 협력하기로 했다.전남·광주 행정통합이 현실화될 경우 서비스 권역 확대와 행정체계 변화가 불가피한 만큼, 지역 간 격차를 줄이고 이용자 중심의 통합 서비스 모델을 구축하는 것이 핵심 과제로 꼽힌다.양 기관은 오는 27일 시행되는 '지역 돌봄 통합지원법'에 맞춰 지역 중심의 통합돌봄 체계를 구축하고, 고령화 심화와 돌봄 수요 증가에 대응하는 데에도 공동 대응할 방침이다.신미경 전남도사회서비스원장은 "전남·광주 행정통합이라는 큰 변화 속에서도 도민과 시민이 체감하는 사회서비스의 안정성과 연속성이 무엇보다 중요하다"며 "양 기관이 긴밀한 협력을 통해 더 촘촘하고 질 높은 사회서비스를 제공해 나가겠다"고 말했다.김대삼 광주광역시사회서비스원장은 "이번 업무교류 회의를 계기로 양 기관이 보유한 역량과 자원을 적극 공유하고, 통합특별시에 걸맞는 사회서비스 모델을 함께 만들어가겠다"고 밝혔다.양 기관은 앞으로 정기적인 교류를 통해 통합형 사회서비스 모델 구축을 추진할 계획이다.