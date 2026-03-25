SK, 에너지 위기 대응 동참…차량 5부제 시행

오는 30일부터 5부제 의무 적용

냉난방 온도 조절·엘리베이터 효율 운영도

20260120010009164_1768884867_1 0 SK 서린사옥./SK

SK그룹이 에너지 위기 대응에 동참하기 위해 전 계열사를 대상으로 차량 5부제와 전사적 절감 조치를 본격 시행한다.25일 SK그룹은 국내 모든 사업장을 대상으로 차량 5부제를 도입하고 임직원의 적극적인 참여를 독려한다고 밝혔다. 5부제는 오는 30일부터 시행되며 차량 번호판 끝자리 기준으로 요일별 운행을 제한하는 방식이다. 월요일은 1·6, 화요일은 2·7, 수요일은 3·8, 목요일은 4·9, 금요일은 5·0 차량의 사업장 출입이 제한된다. 강제 적용이 아닌 의무 적용으로 시행될 계획이다.다만 전기차와 수소차를 비롯해 장애인, 임산부, 미취학 아동이 탑승한 차량 등은 예외 적용된다. 친환경차 이용을 장려하는 동시에 필수 이동 수요를 고려한 조치다.SK그룹은 차량 통제와 함께 사업장 전반의 에너지 사용을 줄이기 위한 추가 조치도 병행한다. 점심시간과 퇴근 이후에는 전사 소등을 의무화하고 냉난방 설정온도 기준도 강화한다. 냉방은 26도 이상, 난방은 18도 이하로 제한해 불필요한 전력 사용을 최소화한다는 방침이다.엘리베이터 운영 역시 효율화한다. 격층 운행을 실시하고 3~4층 이하 저층 이용을 제한하는 등 전력 소비를 줄이는 방향으로 관리한다. SK그룹은 전 계열사가 참여하는 가운데 사업장별 여건에 맞는 추가 절감 캠페인도 병행할 계획이다.SK그룹 측은 "국가적인 에너지 위기 극복을 위한 정부의 에너지 절감 정책에 맞춰 책임감을 갖고 한마음 한뜻으로 최선을 다하겠다"고 밝혔다.한편 이날 삼성 역시 차량 10부제 도입을 포함한 에너지 절감 대책을 발표했다.