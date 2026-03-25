한국엡손, 밀워키와 산업 현장 겨냥한 ‘협업 패키지’ 출시

[이미지] 한국엡손이 밀워키와 업무협약을 체결하고 산업 현장 전문가를 위한 협업 패키지를 출시했다 0 /한국엡손

한국엡손이 전문가용 전동공구 브랜드 밀워키와 업무협약을 체결하고, 산업 현장 전문가를 위한 협업 패키지 제품 2종을 공동 출시한다.25일 엡손에 따르면 양사는 건설·설비·제조 등 산업 현장에서 요구되는 작업 효율성과 관리 편의성을 동시에 충족하기 위해 이번 협업을 기획했다. 전문가용 전동공구와 산업용 라벨링 솔루션을 결합해 현장 작업과 관리를 동시에 지원하는 현장 솔루션 패키지를 선보인다.패키지는 전문가용과 입문자용 두 가지 라인업으로 구성됐다. 전문가용 'PRECISION FORCE Pro'는 미세한 오차도 허용하지 않는 작업 환경을 위한 패키지다. 엡손 산업용 라벨프린터와 밀워키 임팩트 드라이버로 구성됐다. 입문자용 'PRECISION FORCE Starter'는 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 구성된 패키지다. 엡손 가정용 라벨프린터를 비롯 밀워키 팩아웃 오픈형 툴박스, 8-in-1 라쳇 드라이버, 5m 오토락 줄자 등 기본 공구가 포함됐다.해당 패키지는 엡손 공식 온라인 채널인 '엡손 라운지'를 통해 판매를 시작한다.엡손 관계자는 "이번 협업은 단순한 제품 결합을 넘어 현장 전문가가 필요로 하는 작업과 관리의 솔루션을 하나로 묶은 패키지"라며 "앞으로도 폭 넓은 파트너십을 통해 다양한 산업 현장 고객에게 새로운 가치를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.