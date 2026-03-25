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산업 대기업

한국엡손, 밀워키와 산업 현장 겨냥한 ‘협업 패키지’ 출시

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연찬모 기자

승인 : 2026. 03. 25. 16:37

[이미지] 한국엡손이 밀워키와 업무협약을 체결하고 산업 현장 전문가를 위한 협업 패키지를 출시했다
/한국엡손
한국엡손이 전문가용 전동공구 브랜드 밀워키와 업무협약을 체결하고, 산업 현장 전문가를 위한 협업 패키지 제품 2종을 공동 출시한다.

25일 엡손에 따르면 양사는 건설·설비·제조 등 산업 현장에서 요구되는 작업 효율성과 관리 편의성을 동시에 충족하기 위해 이번 협업을 기획했다. 전문가용 전동공구와 산업용 라벨링 솔루션을 결합해 현장 작업과 관리를 동시에 지원하는 현장 솔루션 패키지를 선보인다.

패키지는 전문가용과 입문자용 두 가지 라인업으로 구성됐다. 전문가용 'PRECISION FORCE Pro'는 미세한 오차도 허용하지 않는 작업 환경을 위한 패키지다. 엡손 산업용 라벨프린터와 밀워키 임팩트 드라이버로 구성됐다. 입문자용 'PRECISION FORCE Starter'는 누구나 쉽게 사용할 수 있도록 구성된 패키지다. 엡손 가정용 라벨프린터를 비롯 밀워키 팩아웃 오픈형 툴박스, 8-in-1 라쳇 드라이버, 5m 오토락 줄자 등 기본 공구가 포함됐다.

해당 패키지는 엡손 공식 온라인 채널인 '엡손 라운지'를 통해 판매를 시작한다.

엡손 관계자는 "이번 협업은 단순한 제품 결합을 넘어 현장 전문가가 필요로 하는 작업과 관리의 솔루션을 하나로 묶은 패키지"라며 "앞으로도 폭 넓은 파트너십을 통해 다양한 산업 현장 고객에게 새로운 가치를 제공해 나갈 것"이라고 말했다.
연찬모 기자

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