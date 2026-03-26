HD현대 정기선, 현장경영 확대…베트남 사업장 방문

24~25일 베트남 사업장 2곳 방문
“모든 해답은 현장에 있어” 직원 격려
|2. HD현대 정기선 회장이 24일(화) 베트남 칸호와성에 위치한 HD현대베트남조선을 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다.
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|정기선 HD현대 회장(오른쪽)이 24일 베트남 칸호와성에 위치한 HD현대베트남조선을 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다. /HD현대
HD현대 정기선 회장이 취임 후 5번째 현장 방문지로 베트남을 택했다. HD현대는 베트남에서 동남아 최대 조선소 HD현대베트남조선을 운영하고 있으며, 지난해에는 항만 크레인 사업 거점인 HD현대에코비나를 출범시켰다.
26일 HD현대에 따르면 정 회장은 지난 24~25일 양일간 HD현대베트남조선과 HD현대에코비나를 방문했다.
지난해 10월 회장 취임 이후 다섯 번째 현장 행보다. 앞서 정 회장은 음성(HD현대에너지솔루션·HD건설기계), 청주(HD현대일렉트릭), 울산(HD현대중공업) 등 국내 사업장과 해외 사업장(HD현대필리핀조선)을 찾았다.
정 회장은 24일 베트남 중남부 칸호아성에 위치한 HD현대베트남조선을 찾아 야드를 둘러보며 건조작업이 진행 중인 석유화학제품운반선(PC선)의 건조 공정을 살폈다. 그는 현장 관계자에게 공정준수율과 작업 간 애로사항 등을 묻고, 작업장 내 안전에 대해 당부했다.
|1. HD현대 정기선 회장이 25일(수) 베트남 중남부에 위치한 HD현대에코비나를 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다.
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|정기선 HD현대 회장(왼쪽 두번째)이 25일 베트남 중남부에 위치한 HD현대에코비나를 찾아 현장 설비와 안전 시설물을 점검하고 있다. /HD현대
이어 25일에는 베트남 중부 다낭에서 남쪽으로 약 120km 떨어진 지역에 위치한 HD현대에코비나를 찾았다. HD현대에코비나는 HD한국조선해양이 지난해 8월 두산에너빌리티로부터 인수한 베트남 생산 거점이다. 현재 친환경 독립형 탱크 제작 기지 및 아시아 지역 내 항만 크레인 사업을 위한 거점으로 전략적으로 육성하고 있다.
지난해 12월 최종 인수 완료 후 첫 방문인 만큼, 정 회장은 탱크 제작 공장 건설 현장과 항만 크레인 및 액화천연가스(LNG) 모듈 생산 공장 등 회사 내 시설물 곳곳을 살폈다. 그는 또 안전 점검 및 위험 요소를 발굴했다.
이후 정 회장은 파견 임직원들과 점심을 함께 하며 타지에서 가족과 떨어져 지내는 고충을 위로하고, 회사를 위해 헌신하는 열정적인 모습에 고마움을 표했다.
정 회장은 "회사 경영의 기본은 현장이고, 모든 문제의 해답은 현장에 있다고 생각한다"며 "항상 현장에 대한 고마움을 잊지 않고, 고민이 있을 때마다 수시로 찾아 여러분들과 방안을 함께 찾아 나가겠다"고 말했다.
- 김한슬 기자
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