중진공, G밸리 AX 생태계 조성 위한 기업 간담회…“현장 밀착 지원”

중진공, '찾아가는 해결형 지원' 강화

강석진 "현장에서 밀착 지원 이어갈 것"

사진. 중진공 전경사진 0 중소벤처기업진흥공단 전경/중소벤처기업진흥공단

중소벤처기업진흥공단(중진공)은 26일 서울 구로구 G밸리에 소재 유비온에서 '찾아가서, 해결하는 중진공 간담회'를 개최했다고 밝혔다.이번 간담회는 인공지능(AI) 중심 산업 전환이 가속화되는 가운데 서울 유일의 국가산업단지인 G밸리(서울디지털산업단지) 입주기업의 애로사항과 정책 수요를 점검히고 인공지능 전환(AX)을 지원하기 위해 마련됐다.현장에는 강석진 중진공 이사장과 김재영 금천구청 기획경제국장을 비롯한 5개 유관기관과 G밸리 입주 중소벤처기업 10개사가 참석했다. 이날 현장에는 AI 도입을 원하는 기업과 관련 기술을 제공하는 기업이 함께 참여해 AI 도입 확대 방안과 산업 현장에서 겪는 어려움 등을 공유했다.참석 기업들은 AX 도입 초기 투자비용 부담과 AI 전문 인력 확보, 기존 공정과 AI 기술 간 정합성 문제 등을 주요 해결해야할 과제로 꼽았다. 중진공과 AI 분야 유관기관은 정책자금과 인력양성, 산업구조 고도화 등 AX 관련 사업을 안내하고, 기업 애로 해소 방안도 공유했다.강 이사장은 "대한민국 제조·IT 산업 발전을 이끌어 온 G밸리는 서울 산업 경쟁력의 중요한 기반"이라며 "AI 기술이 기업의 실질적인 성과로 이어질 수 있도록 중진공이 현장에서 밀착 지원을 이어가겠다"고 밝혔다. 이어 "지자체, 유관기관과 협력해 G밸리가 서울 서부권 AX를 선도하는 산업 거점으로 자리매김할 수 있도록 중진공도 중추적인 역할을 수행하겠다"고 강조했다.중진공은 간담회에 앞서 지자체와 기업인 단체 등 유관기관과 'G밸리 AI·AX 생태계 조성을 위한 8자 업무협약'을 체결했다. 협약에 따라 기관들은 정책자금과 AI 교육·인력양성, 기술·컨설팅 등 다양한 분야에서 G밸리 중소벤처기업의 AX를 지원할 계획이다. 서울 구로구와 금천구 일대 위치한 G밸리는 약 1만5000개 기업과 14만여 명의 종사자가 집적된 산업단지로 주로 제조업과 IT 기업이 밀집해 있다.