신뢰·점유율 회복 과제 안은 정재헌 SKT 사장 “가입자 순증 목표”

제42회 정기주총 개최

지난해 10월 취임 후 사내이사·대표이사 정식 선임

SKT, 비과세 배당 재원 1.7조 마련

"주주환원책도 회복할 것"

KakaoTalk_20260326_110623087 0 정재헌 SK텔레콤 사장이 26일 정기주주총회를 마치고 기자들과 대화하고 있다. /이지선 기자

사진. SKT, 주주환원 효과 제고 위한 비과세 배당 안건 승인 0 SK텔레콤이 26일 주주총회를 개최했다./SK텔레콤

정재헌 SK텔레콤 사장이 제시한 올해 경영 키워드는 '회복'이다. 고객 신뢰부터 점유율, 주주환원까지 전반적인 회복을 기반으로 성장해 나가겠다는 계획을 세웠다. 특히 40% 미만으로 떨어진 점유율이 뼈아픈 만큼, 올해 안에 가입자 순증세로 전환시키겠다는 다짐이다.26일 SK텔레콤은 서울 을지로 본사 T타워에서 정기 주주총회를 열고 정재헌 사장 사내이사 선임 등의 안건을 결의했다. 이날 주주총회에서는 약 1조7000억원의 자본준비금을 이익 잉여금으로 전환해 배당 재원으로 활용한다는 계획도 발표, 주주환원을 강화하겠다고 밝혔다.정 사장은 주주총회 직후 기자들과 만나 "작년에 여러 사유로 배당이 기대에 못미쳤지만, 올해는 실적부터 모든 부분을 회복하면서 주주친화적 정책을 유지하고, 배당도 회복될 것으로 생각한다"고 말했다.정 사장은 주주와 시장의 신뢰 회복을 최우선 과제로 보고 있다. 그는 "최근 주가가 많이 올라준게 시장이 신뢰하고 기대를 하고 있는게 아닌가 하는 생각이 든다"며 "AI 풀 스택을 기반으로 사업을 준비하고 추진하고 있는데, 이에 대해 시장에서도 근원적 기대를 하면서 주가에 반영된 것으로 보인다"고 밝혔다.성장 동력으로 꼽은 AI 사업은 투자 등을 여러 방면에서 검토하고 있다. 정 사장은 "앤트로픽 지분 가치가 많이 올라왔는데 기대할 수 있는 협력 회사로서 보고 있다"며 "(AI 사업은) 앞서가거나 선도하는 기업들과도 협력하면서 진행할 부분이라 그런 부분까지 고려하고 있다"고 말했다. 미국에 신설하는 AI컴퍼니 관련해서는 아직 투자 등은 검토하는 단계라고 말했다.SK텔레콤은 올해 초 이동통신 시장 점유율 40%를 내주면서 수익성 및 가입자 기반 방어에 비상이 걸렸다. 정 사장은 점유율 회복도 주요 목표로 짚으며 "작년에 일이 있었고, MNO 등의 진입으로 40%가 무너지게 됐다"며 "올해는 가입자 순증을 목표로 하고 있는데, 다행히 1~2월에는 어느정도 기대헤 부합하고 있다"고 말했다. 그러면서 "연말에는 지속 감소를 증가하는 모습으로 바꿀 수 있지 않을까 하는 기대를 하고 있다"고 말했다.한편 정 사장은 주주총회 직후 열린 이사회에서 대표이사로 정식 선임됐다. 이외에도 한명진 MNO CIC장이 사내이사, 윤풍영 SK 수펙스추구협의회 담당 사장이 기타비상무이사에 각각 이름을 올렸다.한명진 사내이사는 MNO(통신 사업)의 B2C, B2B 사업 및 통신망 전반의 본원적 경쟁력을 강화하고 AX 과제를 도출해 관련 기능/역량 결집을 통해 MNO 혁신을 도모할 예정이다. 윤풍영 기타비상무이사는 통신 및 AI 등 SKT의 주요 사업을 추진함에 있어 전문성을 보탤 계획이다.사외이사로는 이성엽 고려대 기술경영전문대학원 교수와 임태섭 성균관대 GSB 교수를 신규 선임했다. 두 사외이사는 감사위원회 위원 직책도 맡아 이사회 감독 및 감사위원회 전문성 강화에 기여할 계획이다.아울러 SK텔레콤은 전체 발행주식의 0.84% 규모인 자기주식(179만7787주) 가운데 19만6475주를 임직원 보상용으로 보유·처분하고, 잔여분은 추후 이사회 의결을 통해 소각 예정이라고 밝혔다.